Россию на саммите ОЧЭС в Стамбуле представит Медведев

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев будет представлять РФ на встрече глав государств и правительств стран-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), которая пройдет в Стамбуле 22 мая. Об этом ТАСС сообщил сотрудник аппарата правительства РФ.

Предстоящий саммит приурочен к 25-летию организации, созданной 25 июня 1992 года как региональная инициатива, а в мае 1999 ставшей полноформатной международной организацией.

Турция сейчас председательствует в ОЧЭС. Во время встречи 3 мая в Сочи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Россию к участию в этом саммите. Российский президент Владимир Путин заверил турецкого коллегу в том, что "Россия, безусловно, будет представлена на мероприятии на достойном уровне". Глава российского государства также отметил, что "этот формат регионального взаимодействия весьма полезен". По его словам, вопросы подготовки к саммиту были затронуты на его переговорах 3 мая с Эрдоганом.

Работа в ОЧЭС

В организацию входят 12 государств - Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Россия, Румыния, Сербия, Турция и Украина. Еще 13 стран (Австрия, Белоруссия, Германия, Египет, Израиль, Италия, Польша, Словакия, США, Тунис, Франция, Хорватия, Чехия) и четыре организации (Конференция Энергетической хартии, Международный Черноморский клуб, Черноморская комиссия, Европейская комиссия) выступают наблюдателями в ОЧЭС.

В ОЧЭС функционируют около 20 рабочих групп по основным направлениям сотрудничества, например, по транспорту, энергетике, науке и технологиям, экологии, связи, сельскому хозяйству, образованию, чрезвычайным ситуациям, борьбе с оргпреступностью. Также при Организации действуют Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР), Международный центр Черноморских исследований (МЦЧИ), Деловой совет и Парламентская ассамблея ЧЭС (ПАЧЭС). Россия является координатором рабочей группы по науке и технологиям, энергетике, специальных рабочих групп по пожарам и по наводнениям, а также по сейсмическим рискам.

"В настоящее время внимание участников ЧЭС сконцентрировано на проработке возможностей реализации конкретных региональных проектов, в частности, координированного развития Кольцевой автомагистрали вокруг Черного моря с выходом на трансъевропейские магистрали и развитие морских магистралей", - отметили в аппарате российского кабинета министров.

Участие России

Сотрудник аппарата правительства напомнил, что в 2016 году, когда Россия председательствовала в ОЧЭС, было объявлено о решении выделить $1 млн на уплату единовременного добровольного взноса РФ для финансирования механизма развития проектного сотрудничества в Черноморском регионе. Средства были переведены в ОЧЭС в декабре 2016. "В центре внимания будет отбор проектов для их последующей реализации в областях возобновляемой энергии, энергоэффективности, "зеленых" технологий, развития малого и среднего предпринимательства, улучшения региональной и муниципальной инфраструктуры, наращивания экспортного потенциала государств региона", - сказал собеседник ТАСС. По его словам, в апреле нынешнего года завершено согласование пакета учредительных и оперативных документов по функционированию механизма развития проектного сотрудничества. "Российская сторона призвала другие страны ОЧЭС рассмотреть возможность посильного участия в его работе", - добавил представитель правительства РФ.

"Россия, наряду с Турцией и Грецией, входит в тройку главных акционеров ЧБТР (по 17% в капитале). Высокий уровень кадровой представленности нашей страны на ключевых руководящих постах в Банке (президент и вице-президент) обеспечивается с момента его основания в 1994 году", - констатировал собеседник агентства.

По его данным, в 1994-2016 ЧБТР профинансировал 51 российский проект на €894 мл. В 2016 году российский активный кредитный портфель Банка составлял €220 млн, выданных на 13 российских проектов (18,42 % от всего объема выданных в 2016 году кредитов). "На текущий момент в российском кредитном портфеле вместе с проектами также фигурируют корпоративные облигации российских эмитентов на общую сумму свыше $30 млн", - уточнил сотрудник аппарата российского кабмина.