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Партия роста откроет штаб помощи бизнесменам, чьи офисы находятся в сносимых домах

Экономика и бизнес
19 мая, 14:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

С 19 мая штаб приступит к работе в ежедневном режиме

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Партия роста, которую возглавляет уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, со следующей недели откроет ситуационный штаб для помощи московским бизнесменам, имеющим помещения в зданиях, подлежащих сносу в рамках программы реновации; в партии полагают, что таких предпринимателей 15-20 тысяч. Об этом сообщила пресс-служба Партии роста со ссылкой на федерального секретаря партии Александра Хуруджи, который возглавит штаб.

"С понедельника наш штаб приступит к работе в ежедневном режиме. Главная наша цель - добиться справедливой компенсации для предпринимателей, в деньгах или в квадратных метрах", - сказал Хуруджи, которого цитирует пресс-служба.

Он отметил, что "по самым скромным подсчетам порядка 15-20 тысяч компаний может затронуть программа реновации", так как "под снос пойдут как жилые дома, так и объекты инфраструктуры в этих кварталах".

В Партии роста полагают, что права владельцев и арендаторов нежилых помещений в пятиэтажках в законопроекте о реновации, который сейчас находится на рассмотрении Госдумы, защищены крайне слабо. "Если квартиры обещают предоставить в том же районе, то владельцам и арендаторам нежилых помещений обещают их компенсировать в границах города... Переезд на новое место, затраты на рекламу и маркетинг, другие множественные расходы - все ложится на плечи бизнеса, и вынесут это немногие", - заявил Хуруджи.

Он отметил, что пока никак не урегулированы вопросы коммерческой ипотеки и кредитов.

По словам Хуруджи, штаб займется также подготовкой поправок в законопроект о реновации.

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