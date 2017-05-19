ЦБ начнет публиковать сообщения о выявленных кибератаках на банки

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России начнет публиковать информацию о выявленных кибератаках на кредитно-финансовые организации.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Это позволит повысить информированность как участников финансового рынка, так и всех заинтересованных в безопасности компьютерных систем", - говорится в сообщении.

Кроме того, ФинЦЕРТ будет информировать о мерах для снижения риска нарушения информационной безопасности. Первое информационное сообщение, в котором разъясняются особенности вируса WannaCry, уже появилось на сайте ЦБ.

Вирус WannaCry 12 мая заблокировал десятки тысяч компьютеров по всему миру. Программа шифрует файлы пользователя, чтобы их нельзя было использовать. За расшифровку данных злоумышленники требовали заплатить $600 в криптовалюте Bitcoin. "Лаборатория Касперского" зафиксировала 45 тыс. попыток атак в 74 странах по всему миру.

В России атакам подверглись системы МЧС, МВД, РЖД, Сбербанка, мобильных операторов "Мегафон" и "Вымпелком". Позже Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России подтвердил случаи хакерских атак на финансовые учреждения, но заверил, что они были безрезультатны.