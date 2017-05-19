Путин: потенциал малого и среднего бизнеса нужно использовать для развития туризма

ВЛАДИМИР, 19 мая. /ТАСС/. Потенциал малого и среднего бизнеса необходимо использовать для развития туризма. Об этом говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина к участникам Владимирского экономического форума, которое зачитал заместитель председателя правительства Виталий Мутко.

"Россия по праву славится уникальными памятниками архитектуры, искусства, замечательными традициями музейного, экскурсионного дела", - отмечается в приветствии. "Важно бережно относиться к традициям богатейшего исторического, культурного, духовного наследия, активно развивать туристическую инфраструктуру и связанные с ней отрасли, использовать для этих целей серьезный потенциал малого и среднего бизнеса, повышать инвестиционную привлекательность регионов", - сказал президент в обращении.

Путин отметил, что за прошедшее время Владимирский экономический форум стал авторитетным дискуссионным клубом для предметного, конструктивного диалога представителей органов власти, предпринимательства, экспертного сообщества по широкому кругу актуальных проблем социально- экономического развития российских регионов. "Нынешняя встреча приурочена к 50-летию легендарного маршрута "Золотое кольцо России", одного из наиболее успешных отечественных инфраструктурных туристических проектов", - зачитал Мутко слова Путина.