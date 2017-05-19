ФАС предлагает "Россетям" перераспределять доходы при отмене "последней мили"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает "Россетям" перераспределять собственные доходы между дочерними предприятиями, чтобы компенсировать выпадающие доходы некоторых межрегиональных распределительных сетевых компаний (МРСК) при отмене механизма "последней мили" (механизм субсидирования мелких потребителей электроэнергии за счет крупных). В большинстве регионов, где с июля планируется отменить перекрестное субсидирование, отмечается надлежащая финансовая обеспеченность сетевых компаний, но в некоторых субъектах есть проблемы, сообщил ТАСС заместитель главы ФАС Виталий Королев.

"Есть два региона, где ситуация чуть сложнее - Хакасия и Белгородская область. Но там можно точечно как-то решить (проблему отклонений фактического и запрашиваемого финансирования сетевой компании - прим. ТАСС), не продлением "последней мили", а изысканием средств внутри "Россетей" - перераспределить с хороших компаний на менее финансово обеспеченные", - сказал Королев.

Он подчеркнул, что в регионах, где с 1 июля планировалась отмена механизма "последней мили", была проведена подготовительная работа для надлежащей финансовой обеспеченности сетевых компаний. В частности, тарифы на электроэнергию последние два года росли более высокими темпами.

"Практически нигде нет серьезных отклонений по запросам (сетевых компаний - прим. ТАСС) на финансирование", - отметил Королев, уточнив, что эта оценка была дана на основе данных тарифных органов субъектов.

Вместе с тем в Минэнерго считают целесообразным продлить механизм "последней мили" в ряде регионов. По словам заместителя министра энергетики Вячеслава Кравченко, ведомство предусматривало и такие варианты, как запрет на прямые договоры потребителей с ФСК и дифференциацию тарифа в зависимости от категории потребителей. Однако ни одно из предложений Минэнерго не было поддержано, а правительство поручило разработать новые варианты с "более щадящими тарифными последствиями".

Часть выпадающих доходов распредсетей предлагается компенсировать за счет дивидендов "Россетей". Минэкономразвития, ФАС и Минэнерго должны были в мае представить предложения по размеру и целевому использованию дивидендов госхолдинга. До 15 мая ведомствам было поручено дать "реалистичные" предложения по ликвидации "последней мили".

"Последняя миля"

Понятие "последняя миля" появилось в 2006 году как результат реформы в сфере энергетики. В частности, в результате разделения магистральные электросети с напряжением от 110 кВ попали в распоряжение ФСК, а распределительные сети отошли межрегиональным распределительным сетевым компаниям (МРСК).

Механизм перекрестного субсидирования предполагает, что крупные потребители, напрямую подключенные к магистральным сетям ФСК, также платят и тариф распределительной сетевой компании, хотя ее услугами не пользуются. Таким образом, схема снижает тарифы для населения и мелких потребителей, повышая плату для крупных.

Механизм предполагался как временная мера, и должен был быть отменен в 2014 году. Но для 16 регионов он действует до июля 2017 года, а для четырех (Амурской области, Еврейской АО, Бурятии и Забайкальского края) - до июля 2029 года.