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Силуанов: курортный сбор можно распространить на регионы Золотого кольца

Экономика и бизнес
19 мая, 15:26 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 19, мая. /ТАСС

Данное решение позволит иметь "больше возможностей для развития инфраструктуры туристического бизнеса", рассказал министр финансов России

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ВЛАДИМИР, 19 мая. /ТАСС/. Курортный сбор можно будет распространить на регионы Золотого кольца, считает министр финансов России Антон Силуанов.

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"Курортный сбор: сейчас будет проводиться ряд экспериментов в ряде субъектов, и уверен, что в регионах Золотого кольца это следующий шаг, чтобы поднять финансы и больше иметь возможностей для развития инфраструктуры туристического бизнеса", - сказал он на Владимирском экономическом форуме.

Министр добавил, федеральный центр делает все для развития бизнеса в регионах. "Мы все больше полномочий в сфере предпринимательского климата передаем субъектам РФ по установлению режима для малого бизнеса, мы больше полномочий будем давать субъектам по инвестиционной льготе, и решение об инвестиционной льготе будет принимать субъект РФ. Мы говорим о том, чтобы сейчас создавать дополнителные источники доходов для субъектов туристического бизнеса", - пояснил Силуанов.

Он добавил, что развитие туризма важно для России.

"Мы всегда ориентировались на нефтегазовые доходы, на то, какая цена будет на нефть, газ, какой будет курс доллара. А здесь не нужно таких рисков создавать, здесь можно увеличивать количество людей, которые посещают наши регионы, интересные места. И это стабильный доход, стабильный вклад в валовый региональный продукт каждого субъекта федерации", - сказал министр финансов.

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