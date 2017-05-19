Минфин согласен с МВФ о необходимости реализации структурных мер в экономике России

ВЛАДИМИР, 19 мая. /ТАСС/. Минфин России согласен с предложениями, высказанными миссией Международного валютного фонда (МВФ), о необходимости реализации структурных мер для улучшения экономической ситуации в РФ. Об этом сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"Выводы, которые сделала миссия МВФ, работавшая в России, в целом совпадают с нашей оценкой текущей ситуации в экономике. Согласны с предложениями, высказанными МВФ о необходимости реализации структурных мер по поддержке экономики, которые позволят выйти на темпы роста не ниже среднемировых", - сказал министр.

Правительство в настоящий момент работает над этой задачей, добавил он.