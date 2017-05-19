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Минфин согласен с МВФ о необходимости реализации структурных мер в экономике России

Экономика и бизнес
19 мая, 16:04 UTC+3

В настоящий момент правительство РФ работает над этой задачей, отметил министр финансов Антон Силуанов

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Антон Силуанов

Антон Силуанов

© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ВЛАДИМИР, 19 мая. /ТАСС/. Минфин России согласен с предложениями, высказанными миссией Международного валютного фонда (МВФ), о необходимости реализации структурных мер для улучшения экономической ситуации в РФ. Об этом сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

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"Выводы, которые сделала миссия МВФ, работавшая в России, в целом совпадают с нашей оценкой текущей ситуации в экономике. Согласны с предложениями, высказанными МВФ о необходимости реализации структурных мер по поддержке экономики, которые позволят выйти на темпы роста не ниже среднемировых", - сказал министр.

Правительство в настоящий момент работает над этой задачей, добавил он.

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