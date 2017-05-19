Минфин согласен с МВФ о необходимости реализации структурных мер в экономике России

В День защиты детей в Москве состоится праздник "Формула добра"Социальная ответственность 19 мая, 17:22
Минтруд и Сбербанк реализуют пилотный проект по введению электронных трудовых книжекОбщество 19 мая, 17:14
Ученые обнаружили 18 тонн пластика на необитаемом островеСоциальная ответственность 19 мая, 17:01
Арина Аверина отметила, что могла выступить лучше в квалификации ЧЕ с мячомСпорт 19 мая, 16:59
Рособрнадзор прекратил действие лицензий четырех частных вузовОбщество 19 мая, 16:55
Первый стадион чемпионата мира по футболу 2022 года открылся в КатареСпорт 19 мая, 16:53
Глава Поморья провел открытый урок для школьников в рамках Дня полярникаНовости партнеров 19 мая, 16:47
Более 10 тыс. человек отправились на работу на велосипеде в Москве 19 маяМосква 19 мая, 16:46
Кудрин: Россия в 3-4 раза отстает от ведущих стран в развитии цифровой экономикиЭкономика и бизнес 19 мая, 16:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИМИР, 19 мая. /ТАСС/. Минфин России согласен с предложениями, высказанными миссией Международного валютного фонда (МВФ), о необходимости реализации структурных мер для улучшения экономической ситуации в РФ. Об этом сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
"Выводы, которые сделала миссия МВФ, работавшая в России, в целом совпадают с нашей оценкой текущей ситуации в экономике. Согласны с предложениями, высказанными МВФ о необходимости реализации структурных мер по поддержке экономики, которые позволят выйти на темпы роста не ниже среднемировых", - сказал министр.
Правительство в настоящий момент работает над этой задачей, добавил он.