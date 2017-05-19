МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. МВФ сохранил прогноз по росту ВВП РФ на уровне 1,4% в 2017 году, об этом говорится в документе МВФ, распространенном по итогам работы миссии фонда в России.

"Рост ожидается на уровне 1,4% в текущем году за счет улучшения финансовых условий и более высоких цен на нефть. Инфляция продолжает снижаться за счет укрепления рубля и все еще слабого потребительского спроса", - говорится в документе.