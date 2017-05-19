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МВФ сохранил прогноз по росту ВВП РФ на уровне 1,4%

Экономика и бизнес
19 мая, 16:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Рост будет происходить за счет улучшения финансовых условий и более высоких цен на нефть, отметили в фонде

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© EPA/JIM LO SCALZO

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. МВФ сохранил прогноз по росту ВВП РФ на уровне 1,4% в 2017 году, об этом говорится в документе МВФ, распространенном по итогам работы миссии фонда в России.

"Рост ожидается на уровне 1,4% в текущем году за счет улучшения финансовых условий и более высоких цен на нефть. Инфляция продолжает снижаться за счет укрепления рубля и все еще слабого потребительского спроса", - говорится в документе.

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