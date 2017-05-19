Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МВФ считает обоснованным начавшееся в марте смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ

Экономика и бизнес
19 мая, 16:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

При этом специалисты фонда считают, что дальнейшее снижение ключевой ставки следует продолжать постепенно

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Представители миссии Международного валютного фонда (МВФ), завершившей свою работу в России, в ходе встречи с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной обсудили итоги очередного раунда консультаций по статье IV устава МВФ и назвали обоснованным начатое регулятором в марте смягчение денежно- кредитной политики. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.

Интервью

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман

Кристин Лагард: экономика России вышла на "позитивную территорию" роста

Перейти в раздел Интервью

"В ходе обсуждения специалисты МВФ отметили, что инфляция достигнет установленного регулятором целевого уровня 4% в текущем году, и в дальнейшем денежно-кредитная политика должна быть нацелена на поддержание инфляции вблизи целевого уровня. По мнению главы миссии МВФ по России, заместителя директора Европейского департамента МВФ Эрнесто Рамиреса Риго, начатое в марте смягчение денежно- кредитной политики было обоснованным, учитывая прогнозы по инфляции и снижение инфляционных ожиданий", - отмечает ЦБ.

При этом специалисты МВФ считают, что дальнейшее снижение ключевой ставки следует продолжать постепенно, с учетом неопределенности относительно масштабов разрыва выпуска, волатильности цен на нефть и возможного разворота тренда дезинфляции, обусловленной обменным курсом.

Совет директоров Банк России на мартовском заседании впервые с сентября 2016 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 9,75%. Затем на заседании в апреле ключевая ставка была снижена еще на 50 б. п. - до 9,25% годовых, хотя эксперты ожидали менее стремительного смягчения денежно-кредитной политики. Свое решение ЦБ объяснил замедлением инфляции, значение которой уже приблизилось к целевому уровню в 4%.

ЦБ добился устойчивости банковской системы

Миссия МВФ положительно оценила результаты работы Банка России по финансовому оздоровлению кредитных организаций. В частности, МВФ отмечает, что регулятор добился повышения устойчивости банковской системы за счет внедрения международных стандартов регулирования и макропруденциальных мер.

"Также специалисты МВФ высоко оценили инициативы по переходу к пропорциональному регулированию в банковской системе и внедрению нового механизма санации. В то же время миссия отметила, что в целях укрепления надзора рекомендуется ускорить внедрение формальных процедур и механизмов раннего вмешательства в ситуацию в проблемных банках, а также разработать механизм bail-in. Специалисты МВФ выразили поддержку предпринимаемым усилиям российских властей в сфере противодействия финансовым преступлениям, связанным с уклонением от уплаты налогов и коррупцией", - говорится в сообщении ЦБ РФ.

По прогнозам МВФ, рост российского ВВП в текущем году составит 1,4%, что вызвано смягчением финансовых условий и повышением цен на нефть.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: страсть, лед и вкус победы
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У "Мегафона" возникли проблемы со связью
2
Суд отказал семье Фриске в ходатайстве о прекращении производства по иску "Русфонда"
3
Каждому жителю пятиэтажки в ходе реновации предложат на выбор три дома для переселения
4
Путин назначил Михаила Гальперина уполномоченным РФ при ЕСПЧ
5
Лавров: удар ВВС США по позициям проправительственных сил Сирии является противозаконным
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
Суд обязал родителей Жанны Фриске вернуть "Русфонду" не потраченные на ее лечение деньги
Темы дня
Загрузка...
Реклама