МВФ считает обоснованным начавшееся в марте смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Представители миссии Международного валютного фонда (МВФ), завершившей свою работу в России, в ходе встречи с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной обсудили итоги очередного раунда консультаций по статье IV устава МВФ и назвали обоснованным начатое регулятором в марте смягчение денежно- кредитной политики. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.

"В ходе обсуждения специалисты МВФ отметили, что инфляция достигнет установленного регулятором целевого уровня 4% в текущем году, и в дальнейшем денежно-кредитная политика должна быть нацелена на поддержание инфляции вблизи целевого уровня. По мнению главы миссии МВФ по России, заместителя директора Европейского департамента МВФ Эрнесто Рамиреса Риго, начатое в марте смягчение денежно- кредитной политики было обоснованным, учитывая прогнозы по инфляции и снижение инфляционных ожиданий", - отмечает ЦБ.

При этом специалисты МВФ считают, что дальнейшее снижение ключевой ставки следует продолжать постепенно, с учетом неопределенности относительно масштабов разрыва выпуска, волатильности цен на нефть и возможного разворота тренда дезинфляции, обусловленной обменным курсом.

Совет директоров Банк России на мартовском заседании впервые с сентября 2016 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 9,75%. Затем на заседании в апреле ключевая ставка была снижена еще на 50 б. п. - до 9,25% годовых, хотя эксперты ожидали менее стремительного смягчения денежно-кредитной политики. Свое решение ЦБ объяснил замедлением инфляции, значение которой уже приблизилось к целевому уровню в 4%.

ЦБ добился устойчивости банковской системы

Миссия МВФ положительно оценила результаты работы Банка России по финансовому оздоровлению кредитных организаций. В частности, МВФ отмечает, что регулятор добился повышения устойчивости банковской системы за счет внедрения международных стандартов регулирования и макропруденциальных мер.

"Также специалисты МВФ высоко оценили инициативы по переходу к пропорциональному регулированию в банковской системе и внедрению нового механизма санации. В то же время миссия отметила, что в целях укрепления надзора рекомендуется ускорить внедрение формальных процедур и механизмов раннего вмешательства в ситуацию в проблемных банках, а также разработать механизм bail-in. Специалисты МВФ выразили поддержку предпринимаемым усилиям российских властей в сфере противодействия финансовым преступлениям, связанным с уклонением от уплаты налогов и коррупцией", - говорится в сообщении ЦБ РФ.

По прогнозам МВФ, рост российского ВВП в текущем году составит 1,4%, что вызвано смягчением финансовых условий и повышением цен на нефть.