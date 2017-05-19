Бизнес-клиенты проблемных банков Татарстана получили помощь в объеме 1 млрд рублей

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Власти Татарстана направили около 1 млрд рублей в виде разных видов поддержки предпринимателям, пострадавшим от кризиса банков в регионе. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах Kazansummit 2017 первый заместитель министра экономики Республики Татарстан Рустем Сибгатуллин.

"Правительство Татарстана направило уже на помощь предпринимателям, пострадавшим от краха нескольких республиканских банков, около 1 млрд рублей", - сказал он.

Формы поддержки

Власти Татарстана применяют несколько форм поддержки для пострадавших предпринимателей. Среди них льготная программа микрозаймов. Такое юрлицо может получить микрозайм до 300 тыс. рублей без обеспечительного залога (под поручительство владельцев бизнеса) под 5% годовых. Срок займа - до трех лет с возможностью отсрочки платежа по основному долгу до 12 месяцев.

Также введена программа льготного лизинга. По ней лимит льготного кредитования предприятий малого бизнеса - до 400 млн рублей и 300 млн - лимит по сельхозпредприятиям.

"Эти услуги направлены на покрытие кассового разрыва, возникающего у татарстанских товаропроизводителей при работе с торговыми сетями. Они позволят предпринимателям, планирующим или уже поставляющим собственный товар в торговые сети, на регулярной основе получать поддержку, не привлекая кредит", - отметили в пресс-службе министерства экономики Татарстана.

В то же время власти сейчас работают над созданием коммерческой организации, которая будет получать без конкурса участки из земельных фондов республики, реализовывать на них инвестиционные проекты, а прибыль направлять на компенсацию бизнес-клиентам, пострадавшим в проблемных банках.

Как сообщал ТАСС, 3 марта, Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Татфондбанка, Интехбанка и Анкор Банка. Позже, 5 апреля, регулятор лишил лицензии еще один местный банк - Татагропромбанк. Он занимал 400-е место по величине активов в РФ, согласно данным отчетности на 1 марта 2017 года.

Согласно данным отчетности, по величине активов Татфондбанк на 1 февраля 2017 года занимал 42-е место в банковской системе РФ; Интехбанк занимает 138-е место, Анкор Банк - 231-е.