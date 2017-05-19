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В Татарстане к 2020 году планируют наладить учет производства халяльной продукции

Экономика и бизнес
19 мая, 18:03 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 19, мая. /ТАСС

По данным комитета по стандартам "Халяль" Духовного управления мусульман Татарстана, в РФ около 10 центров сертификации и около 800 производителей халяль продукции

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КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Учет полного производства хальяльной продукции будет налажен в Татарстане к 2020 году. Как сообщил ТАСС в кулуарах форума KazanSummit 2017 председатель комитета по стандартам "Халяль" Духовного управления мусульман республики Марат Низамов, в настоящий момент такого учета нет, из-за чего невозможно проследить динамику рынка.

"Я сегодня презентовал концепцию "Халяль-2020" президенту Татарстана, где одна из задач, которая стоит до 2020 года, - наладить статистический учет. Потому что как такового учета процессов, происходящих в халяль индустрии, нет. Кто-то ссылается на то, что это коммерческая тайна, кто-то только начинает поставки", - пояснил Низамов.

По данным комитета по стандартам "Халяль" Духовного управления мусульман Татарстана, в РФ около 10 центров сертификации и около 800 производителей халяль продукции. В Татарстане зарегистрировано порядка 60 компаний, которые получили сертификат в ДУМ республики для выпуска халяльной продукции. Статистика по объемам производства все еще не ведется.

IX Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017" принимает в этом году более 2 тыс. гостей из 50 стран мира. Традиционной центральной темой саммита стала экономика исламских стран и регионов. Кроме того, в этом году KazanSummit 2017 затрагивает такие направления, как социальное предпринимательство, экология, благотворительность, корпоративные стратегии, туризм, исламское образование и другие. Генеральным информационным партнером саммита является ТАСС.

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Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017
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