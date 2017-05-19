Всемирный Банк: Россия отстает по объему электронной коммерции

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Отставание России в распространении цифровых технологий не связано с недостатком доступа в интернет. Наоборот, Россия является одним из лидеров среди стран Европы и Центральной Азии по этому параметру. Об этом сообщил главный экономист Всемирного Банка по Европе и Центральной Азии Ханс Тиммер на круглом столе по цифровой экономики в Центре стратегических разработок.
"В России доступ прост и недорог, хотя есть отдаленные регионы, где нет стопроцентного проникновения, но в целом для страны можно сказать, что ситуация с доступом к интернету замечательная", - заметил он.
Несмотря на это, в сфере электронной коммерции по объему сделок, совершаемых онлайн, ситуация в России улучшилась по сравнению с другими развивающимися странами, но она не столь хороша, как в США, Японии или даже в Китае, считает Тиммер.
"Из первой двадцатки интернет-компаний в мире нет ни одной российской - все они либо американские, либо китайские", - констатировал представитель Всемирного Банка.
Для более широкого коммерческого использования новых технологий России следует обратить внимание на ряд сфер, считает Тиммер.
"Один из рынков, где можно добиться существенных результатов, - финансовый рынок, сфера безналичных расчетов. Использование кредитных карт в России не очень хорошее. Это вообще характерно для стран Центральной Азии. Жители этих стран не желают рисковать или не доверяют финансовому сектору или операциям через интернет", - сказал он.
Вторая проблема финансового сектора РФ - доступ к рисковому, венчурному капиталу. "В России основной элемент финансового сектора - это банки, а банки не желают рисковать, они требуют залог для предоставления финансирования. А стартапы не способны предоставить достаточное обеспечение. В других странах венчурным капиталистам принадлежит очень важная роль - они помогают маленьким компаниям становиться на ноги", - отметил Тиммер.
По его мнению, другая важная сфера для развития цифровой экономики - образование, там нужно делать больший акцент на навыках решения проблем и работы в команде.
Также очень важно поддерживать пожилую часть общества, чьи навыки устарели и не востребованы. "Эти люди оказались в сложной ситуации из-за изменения правил игры. Для них необходимы программы непрерывного обучения и переподготовки", - подчеркнул Тиммер.
Например, во Франции крупные компании вносят взносы в фонд, который финансирует программы переподготовки, рассказал он.