Всемирный Банк: Россия отстает по объему электронной коммерции

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Отставание России в распространении цифровых технологий не связано с недостатком доступа в интернет. Наоборот, Россия является одним из лидеров среди стран Европы и Центральной Азии по этому параметру. Об этом сообщил главный экономист Всемирного Банка по Европе и Центральной Азии Ханс Тиммер на круглом столе по цифровой экономики в Центре стратегических разработок.

"В России доступ прост и недорог, хотя есть отдаленные регионы, где нет стопроцентного проникновения, но в целом для страны можно сказать, что ситуация с доступом к интернету замечательная", - заметил он.

Несмотря на это, в сфере электронной коммерции по объему сделок, совершаемых онлайн, ситуация в России улучшилась по сравнению с другими развивающимися странами, но она не столь хороша, как в США, Японии или даже в Китае, считает Тиммер.

"Из первой двадцатки интернет-компаний в мире нет ни одной российской - все они либо американские, либо китайские", - констатировал представитель Всемирного Банка.

Рекомендации Всемирного Банка

Для более широкого коммерческого использования новых технологий России следует обратить внимание на ряд сфер, считает Тиммер.

"Один из рынков, где можно добиться существенных результатов, - финансовый рынок, сфера безналичных расчетов. Использование кредитных карт в России не очень хорошее. Это вообще характерно для стран Центральной Азии. Жители этих стран не желают рисковать или не доверяют финансовому сектору или операциям через интернет", - сказал он.

Вторая проблема финансового сектора РФ - доступ к рисковому, венчурному капиталу. "В России основной элемент финансового сектора - это банки, а банки не желают рисковать, они требуют залог для предоставления финансирования. А стартапы не способны предоставить достаточное обеспечение. В других странах венчурным капиталистам принадлежит очень важная роль - они помогают маленьким компаниям становиться на ноги", - отметил Тиммер.

По его мнению, другая важная сфера для развития цифровой экономики - образование, там нужно делать больший акцент на навыках решения проблем и работы в команде.

Также очень важно поддерживать пожилую часть общества, чьи навыки устарели и не востребованы. "Эти люди оказались в сложной ситуации из-за изменения правил игры. Для них необходимы программы непрерывного обучения и переподготовки", - подчеркнул Тиммер.

Например, во Франции крупные компании вносят взносы в фонд, который финансирует программы переподготовки, рассказал он.