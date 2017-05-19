Минниханов: халяльная продукция из РФ обладает большим экспортным потенциалом

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов считает, что у России большой ресурс по экспорту халяльной продукции в мусульманские страны.

"Нам очень важно рассматривать этот сегмент (продукции халяль - прим. ТАСС) как экспортный. Я считаю, что здесь ресурс огромен", - сказал Минниханов в рамках KazanSummit 2017.

По данным комитета по стандартам "Халяль" Духовного управления мусульман Татарстана, в России существует около 10 центров сертификации и около 800 производителей халяльной продукции. Только в Татарстане зарегистрировано порядка 60 компаний, которые получили сертификат в ДУМ республики для выпуска такой продукции. Однако статистики по объемам производства и экспорта пока нет.

Эксперты уверены, что Россия могла бы занять собственную нишу в экспорте халяль-продукции в восточные страны. Как рассказал ТАСС председатель комитета по стандартам "Халяль" Духовного управления мусульман Республики Татарстан Марат Низамов, готовы покупать халяльную продукцию из России ОАЭ, Саудовская Аравия, некоторые страны Африки. "В основном хотят купить мясо, мясную продукцию, кондитерские изделия. На это большой спрос", - сказал он.

В Татарстане сейчас изучается рынок Ирана и Пакистана. "Туда есть очень мелкие, пробные поставки. Мы буквально вчера встречались с делегацией Пакистана. Они очень интересуются и нашей продукцией и тоже хотят к нам ее поставлять", - добавил Низамов.

IX Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017" принимает в этом году более 2 тыс. гостей из 50 стран мира. Традиционной центральной темой саммита стала экономика исламских стран и регионов. Кроме того, в этом году KazanSummit 2017 затрагивает такие направления, как социальное предпринимательство, экология, благотворительность, корпоративные стратегии, туризм, исламское образование и другие.

Генеральным информационным партнером саммита является ТАСС.