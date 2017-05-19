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АСИ: cреди лидеров инвестиционного рейтинга регионов в этом году будут серьезные изменения

Экономика и бизнес
19 мая, 20:09 UTC+3 КРАСНОДАР /Корр. ТАСС, Сергей Околов

Отмечается, что Краснодарский край, который регулярно появляется в первой десятке рейтинга, в этом году сохранит за собой хорошие позиции

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КРАСНОДАР, 19 мая. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Изменения произойдут в этом году с первой десяткой лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, который ежегодно составляет Агентство стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщила журналистам гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

"Обсуждали (на сегодняшней встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым - прим. ТАСС) предстоящие итоги, которые будут озвучены по результатам опроса российских предпринимателей по оценке той работы, которая ведется в регионах, итоги национального рейтинга инвестклимата. Мы уже понимаем, какие у нас результаты. Хочу сказать, что у нас будут серьезные изменения в лидерской десятке и двадцатке. Очень много рывков и новых лидеров", - сказала Чупшева, не озвучив итоги.

По ее словам, Краснодарский край, который регулярно появляется в первой десятке рейтинга, в этом году сохранит за собой хорошие позиции. "Я уверена, что регион оставит за собой хорошие позиции, потому что ту работу, которая велась, предприниматели хорошо оценивают. Очень интересные подходы, которые реализуются в регионе по работе с малым бизнесом", - добавила она.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Второй год подряд его возглавляет Татарстан.

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Персоны
Чупшева, Светлана Витальевна
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