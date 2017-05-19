Украина запретила перемещение по своей территории грузовых вагонов российских перевозчиков

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КИЕВ, 19 мая. /ТАСС/. Украинская компания "Укрзализныця" ("Укржелдорога") приняла решение о запрете на погрузку и перемещение по территории страны всех грузовых вагонов, владельцами которых являются определенные российские предприятия. Соответствующая информация размещена на сайте компании.
В числе предприятий, которые попали под запрет, - ЗАО "Нефтетранссервис", ООО "СГ-транс" и его филиалы, ООО "Рейл-1520 Сервис", ОА "Сбербанк Лизинг", ЗАО "Промтрансинвест", ОАО "Астон", ООО "Грузовая компания".
Запрет действует с 18 мая 2017 года и до его отмены. Согласно документу, допускаются к перевозке порожние вагоны, следующие в Россию.
Осенью 2016 года СНБО Украины запретил перевозку по территории страны железнодорожных цистерн вышеперечисленных российских владельцев.
Украина в сентябре 2015 года ввела ограничительные меры против российских физических и юридических лиц. Тогда под санкциями Киева оказалось АО "Первая грузовая компания" (ПГК) и его дочернее общество "ПГК в Украине" (ПГКУ).
В ответ Россия запретила перевозку по своей территории вагонов украинских государственных грузовых операторов "Укррефтранс" и "Рефрижераторная вагонная компания".
16 мая 2017 года Украина ввела санкции также против "дочки" ОАО "Российские железные дороги" - АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК).
В свою очередь генеральный директор ФГК Алексей Тайчер сообщил, что "Федеральная грузовая компания" завершит вывод вагонов с территории страны в течение двух недель. По его словам, в настоящее время на Украине находится около 6 тысяч вагонов ФГК. Объем перевозок в сообщении с Украиной составляет около 5% в общем объеме перевозок ФГК.