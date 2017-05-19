Татарстан может стать "единым окном" РЭЦ в Поволжье

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КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Власти Татарстана готовят к подписанию соглашение с Российским экспортным центром (РЭЦ), оно подразумевает взаимодействие по централизации финансовых и нефинансовых продуктов РЭЦ, чтобы стать "единым окном" центра в регионе. Об этом в ходе Kazansummit 2017 рассказал начальник отдела развития экспорта НО "Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан" Кирилл Кирилин.
"Фонд поддержки предпринимательства Татарстана сейчас готовит к подписанию соглашение с Российским экспортным центром, оно подразумевает взаимодействие по централизации финансовых и нефинансовых продуктов РЭЦ в Татарстане", - сказал он.
Речь идет о страховых и кредитно-гарантийных продуктах, образовательных, международных проектах, международной адаптации товаров, консультации по экспортной логистике и т.д. "Фактически, с подписанием этого соглашения, мы уже станем полноценным единым окном РЭЦ в регионе и сможем консультировать компании по продуктам РЭЦ", - отметил он.
Кирилин рассказал, что в структуре экспорта Татарстана преобладают нефтепродукты, пластмасса, резина, растительное масло. "Но среди наших экспортных предприятий присутствуют компании разной специализации: производители медицинской продукции и фармпрепаратов, пищевая продукция, строительные материалы, информационные технологии", - отмечает он.
По словам спикера, в настоящий момент для республики приоритетным направлением для экспорта являются восточные страны. "Надеемся, что сотрудничество будет в этом плане только развиваться. Среди стран Востока, с которыми мы пытаемся выстраивать отношения - Тунис, Кыргызстан и Туркменистан", - добавил он.
Как сообщал ТАСС, внешнеторговый оборот Татарстана в 2016 году снизился на 22% до $3,5 млрд. Экспорт из республики в прошлом году снизился на 24% до $1,87 млрд, а импорт уменьшился на 20% до $1,65 млрд.
"Российский экспортный центр" - государственный институт поддержки экспорта, созданный при поддержке правительства Российской Федерации. Центр представляет собой "единое окно" для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, включая взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами.