Чубайс: Halliburton предложила "Роснано" за пакет в "Новомете" вдвое больше конкурентов

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Американская нефтесервисная компания Halliburton предложила "Роснано", владеющей 30,76% акций в пермском "Новомете", самую привлекательную цену, которая в пять раз превысила затраты "Роснано" в проект. Об этом журналистам сообщил глава госкорпорации Анатолий Чубайс.
"Эта компания предложила в два раза больше, чем другие конкуренты, и в пять раз больше, чем наши затраты", - сказал он. Перед этим в своей лекции о будущем российской наноиндустрии Чубайс заявил, что за "Новомет" развернулась "настоящая драка". При этом сумму сделки глава "Роснано" называть не стал.
Что касается сроков завершения переговоров, Чубайс отметил, что "вопрос сейчас находится за пределами наших переговоров, потому что они подали ходатайство в ФАС, так как хотят купить не только наш пакет, а все 100%". "Это уже компетенция не наша, а ФАС. Ждем решения", - резюмировал он.
В начале года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ходатайство Halliburton о покупке 100% пермской нефтесервисной и машиностроительной группы "Новомет".
Летом прошлого года один из основных акционеров "Новомета" - "Роснано" - выставил на продажу свою долю в 30,76%. Минимальная цена составляла 7,5 млрд рублей.
"Роснано" вошла в проект в 2011 году, инвестировав в него около 4 млрд рублей.
Основным профилем "Новомета" является производство оборудования для добычи нефти. Контрольный пакет "Новомета" принадлежит менеджменту компании, 30,76% у "Роснано", миноритарные доли - у фондов Baring Vostok и Russia Partners. "Новомет" имеет представительства в США, Канаде, ряде стран Африки, Азии и Южной Америки. В России клиентами группы являются крупнейшие нефтегазовые компании.