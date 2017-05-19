Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чубайс: Halliburton предложила "Роснано" за пакет в "Новомете" вдвое больше конкурентов

Экономика и бизнес
19 мая, 19:56 дата обновления: 19 мая, 20:19 UTC+3

Глава госкорпорации заявил, что за "Новомет" развернулась "настоящая драка"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Американская нефтесервисная компания Halliburton предложила "Роснано", владеющей 30,76% акций в пермском "Новомете", самую привлекательную цену, которая в пять раз превысила затраты "Роснано" в проект. Об этом журналистам сообщил глава госкорпорации Анатолий Чубайс.

"Эта компания предложила в два раза больше, чем другие конкуренты, и в пять раз больше, чем наши затраты", - сказал он. Перед этим в своей лекции о будущем российской наноиндустрии Чубайс заявил, что за "Новомет" развернулась "настоящая драка". При этом сумму сделки глава "Роснано" называть не стал.

Что касается сроков завершения переговоров, Чубайс отметил, что "вопрос сейчас находится за пределами наших переговоров, потому что они подали ходатайство в ФАС, так как хотят купить не только наш пакет, а все 100%". "Это уже компетенция не наша, а ФАС. Ждем решения", - резюмировал он.

В начале года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ходатайство Halliburton о покупке 100% пермской нефтесервисной и машиностроительной группы "Новомет".

Летом прошлого года один из основных акционеров "Новомета" - "Роснано" - выставил на продажу свою долю в 30,76%. Минимальная цена составляла 7,5 млрд рублей.

"Роснано" вошла в проект в 2011 году, инвестировав в него около 4 млрд рублей.

Основным профилем "Новомета" является производство оборудования для добычи нефти. Контрольный пакет "Новомета" принадлежит менеджменту компании, 30,76% у "Роснано", миноритарные доли - у фондов Baring Vostok и Russia Partners. "Новомет" имеет представительства в США, Канаде, ряде стран Африки, Азии и Южной Америки. В России клиентами группы являются крупнейшие нефтегазовые компании.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: страсть, лед и вкус победы
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров: удар ВВС США по позициям проправительственных сил Сирии является противозаконным
2
Суд отказал семье Фриске в ходатайстве о прекращении производства по иску "Русфонда"
3
У "Мегафона" возникли проблемы со связью
4
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
5
Теннисон: смягчения санкций против Крыма со стороны США стоит ожидать в течение года
6
Украина запретила перемещение по своей территории грузовых вагонов российских перевозчиков
7
Часть декоративной лепнины упала со здания в центре Москвы
Темы дня
Загрузка...
Реклама