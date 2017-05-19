Развитие туризма и малого бизнеса: на что стоит сделать ставку в развитии регионов

ВЛАДИМИР, 19 мая. /ТАСС/. Развитие внутреннего и въездного туризма, а также малого и среднего бизнеса может стать драйвером в развитии регионов. Такое мнение высказали участники Владимирского экономического форума.

Президент РФ Владимир Путин в письменном обращении к участникам форума, которое зачитал заместитель председателя правительства Виталий Мутко, отметил, что потенциал малого и среднего бизнеса необходимо использовать для развития туризма. "Важно бережно относиться к традициям богатейшего исторического, культурного, духовного наследия, активно развивать туристическую инфраструктуру и связанные с ней отрасли, использовать для этих целей серьезный потенциал малого и среднего бизнеса, повышать инвестиционную привлекательность регионов", - сказал президент.

Развитие "Золотого кольца"

Основной темой форума в этом году является 50-летие "Золотого кольца". Некоторые эксперты уже отметили необходимость развивать туристическую инфраструктуру и расширять список участников "Золотого кольца".

Как отметил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, Нижний Новгород можно было бы включить в маршрут "Золотое кольцо". "Я считаю, что любой бренд и любой проект должен развиваться. Думаю, что если говорить о расширении "Золотого кольца", то надо включить сюда Нижний Новгород. Уверен, что маршрут "Золотого кольца" без Нижнего Новгорода станет беднее", - сказал он.

Модернизировать "Золотое кольцо" стоит и с учетом новых пилотных проектов, отметили в рамках форума министр финансов РФ Антон Силуанов и президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин.

Силуанов считает, что систему курортного сбора можно было бы распространить на города, входящие в "Золотое кольцо". "Курортный сбор: сейчас будет проводиться ряд экспериментов в ряде субъектов, и уверен, что в регионах "Золотого кольца" это следующий шаг, чтобы поднять финансы и больше иметь возможностей для развития инфраструктуры туристического бизнеса", - сказал он.

Катырин заметил, что включение городов "Золотого кольца" России в систему tax free будет дополнительным стимулом при развитии туризма. "В России в нескольких городах внедрен пилотный проект по внедрению системы tax free. Я полагаю, что было бы очень здорово, если бы когда- то в будущем включили города "Золотого кольца" в этот пилотный проект. Это бы здорово подстегнуло туризм на "Золотом кольце" и дало дополнительные возможности для его развития", - пояснил он.

Туризм как драйвер для экономики

Проекты представителей малого и среднего бизнеса с готовыми туристическими маршрутами получат полное бюджетное финансирование в рамках разрабатываемой концепции развития туризма в России до 2025 года, сообщил журналистам Виталий Мутко в кулуарах форума.

"В новой программе развития въездного туризма появится новый механизм поддержки малого бизнеса - будет создано направление полной поддержки и финансирования всего туристического проекта целиком, а не только создания необходимой инфраструктуры. Проект "Золотое кольцо 2.0", путешествия на теплоходе из Петербурга в Астрахань, круизы между Краснодарским краем и Крымом, Владивостоком и Китаем - это целые туристические маршруты, которые можно и поддержать в целом", - сказал Мутко.

По мнению Мутко, потенциал программы "Развитие внутреннего и въездного туризма на 2011-2018 годы" используется недостаточно эффективно. "Мы не всегда способны подготовить серьезные проекты, чтобы государство их поддержало, много неэффективного использования средств, которые мы направляем на поддержку инфраструктуры. Нам хотелось бы, чтобы области, особенно те, которые объединяет "Золотое кольцо", представляли совместные проекты для развития больших возможностей региона", - сказал он на пленарном заседании Владимирского экономического форума "Золотое кольцо России - 50".

Увеличение доходов от турбизнеса

Мутко добавил, что в этом году 35 регионов получат около 5,5 млрд рублей на создание туристических кластеров. "У нас впереди большое событие - Чемпионат мира по футболу, и мы должны показать новую современную Россию. И не только Москву и Петербург, но и всю Россию", - сказал он.

Вице-премьер также добавил, что необходимо увеличивать процент доходов от турбизнеса в ВРП. "В целом по России это 3-4 %. Мировая практика - 10,5%", - заметил он.

Губернатор Владимирской области Светлана Орлова отметила, что параллельно развитию туризма необходимо сделать акцент на малом и среднем бизнесе. "Следующий этап - это малый и средний бизнес - ремесленники. Нет равных нашей лаковой миниатюре, гончарам. Смысл - упаковать впервые истории городов, красиво подать. Привлекать болельщиков (Чемпионата мира по футболу 2018 года - прим ТАСС) в старинные уголки страны", - сказала она.

Расширить турпотенциал регионов также можно за счет создания нового маршрута, который объединит крупнейшие древние российские города, считает временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин. "Предлагаю после 2018 года подумать над созданием единой (туристической - прим. ТАСС) программы развития исторических столиц. Мне кажется, что каждый человек в России должен посетить Великий Новгород, Владимир и Севастополь", - сказал он.

Силуанов заметил, что на данный момент федеральный центр делает все для развития бизнеса в регионах. "Мы все больше полномочий в сфере предпринимательского климата передаем субъектам РФ по установлению режима для малого бизнеса, мы больше полномочий будем давать субъектам по инвестиционной льготе, и решение об инвестиционной льготе будет принимать субъект РФ. Мы говорим о том, чтобы сейчас создавать дополнительные источники доходов для субъектов туристического бизнеса", - пояснил Силуанов.

Он добавил, что развитие туризма важно для России. "Мы всегда ориентировались на нефтегазовые доходы, на то, какая цена будет на нефть, газ, какой будет курс доллара. А здесь не нужно таких рисков создавать, здесь можно увеличивать количество людей, которые посещают наши регионы, интересные места. И это стабильный доход, стабильный вклад в валовой региональный продукт каждого субъекта федерации", - сказал министр финансов.

Форум во Владимире

Пятый Владимирский межрегиональный экономический форум "Золотое кольцо России - 50". Предпринимательство и туризм: инвестиции в будущее" открылся 19 мая во Владимире. В течение трех дней федеральные чиновники, депутаты и сенаторы, представители туриндустрии, малого и среднего бизнеса будут обсуждать перспективы развития популярного туристического маршрута.

Центральными событиями станут пленарное заседание, в рамках которого пройдет тематическая сессия Ростуризма, посвященная 50-летию "Золотого кольца", презентации новых туристических маршрутов Владимирской области, а также подписание около 20 соглашений об инвестициях и межрегиональном сотрудничестве.

Как добавила губернатор Орлова, темой следующего Владимирского экономического форума, который продет в 2018 году, стане станкостроение, машиностроение, робототехника.