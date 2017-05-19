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Эксперт: главной проблемой для инвесторов в регионах РФ остается излишний контроль

Экономика и бизнес
19 мая, 20:33 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 19, мая. /ТАСС

Правоохранительные органы во всем видят риски нарушения законодательства, считает председатель правления НО "Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития" Сергей Беляков

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КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Излишний контроль органов исполнительной власти и силовых структур в регионах остается главной проблемой для инвесторов, которые хотят развивать там свой бизнес. Об этом журналистам рассказал председатель правления НО "Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития" Сергей Беляков по итогам заседания рабочей группы Минэкономразвития РФ по повышению эффективности привлечения инвестиций в рамках KazanSummit 2017.

"В регионах две категории проблем. Первая носит системный характер: не всегда есть возможность повлиять на территориальные органы исполнительной власти, которые во многом являются причинами ограничения для реализации проектов, особенно для некрупных и несырьевых компаний", - сказал Беляков.

Второй пример системных проблем, по его мнению, - это деятельность правоохранительных органов, которые во всем видят риски нарушения законодательства. "Я подчеркиваю: иногда риски, а не факт нарушения законодательства", - уточнил эксперт.

Примером такого отношения силовых структур, которое тормозит большое количество проектов, Беляков назвал отношение правоохранительных органов к проектам государственно-частного партнерства - концессионным и неконцессионным его формам. "Все проекты, где есть софинансирование, частные инвесторы и публичная сторона, являются предметом чрезмерно пристального внимания правоохранительных органов", - отметил он. При условии сохранения такого отношения правоохранительных органов, мы фактически отказываемся на государственном уровне от привлечения частных денег", - заключил эксперт.

"Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития" была создана в 2006 году Российским союзом промышленников и предпринимателей и Некоммерческим партнерством "Национальное агентство прямых инвестиций". Ассоциация объединяет организации, осуществляющие свою деятельность в области инвестиционного продвижения и развития регионов РФ. Рабочая группа создана при министерстве экономического развития РФ по повышению эффективности деятельности агентств по привлечению инвестиций и занимается развитием деятельности агентств инвестиционного развития регионов России и упрощением процессов сотрудничества в области частно-государственного партнерства.

KazanSummit 2017

IX Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017" принимает в этом году более 2 тыс. гостей из 50 стран мира. Традиционной центральной темой саммита стала экономика исламских стран и регионов. Кроме того, в этом году KazanSummit 2017 затрагивает такие направления, как социальное предпринимательство, экология, благотворительность, корпоративные стратегии, туризм, исламское образование и другие. Генеральным информационным партнером саммита является ТАСС.

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Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017
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