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Эксперт: банковский кризис в Татарстане не должен отпугнуть инвесторов

Экономика и бизнес
19 мая, 20:53 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 19, мая. /ТАСС

Отмечается, что инвесторы обращают внимание не только на сложившуюся в регионе ситуацию, но и на то, как власти преодолевают подобные трудности

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КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Предлагаемые меры по поддержке пострадавших клиентов татарстанских банков позволяют думать, что проблема решена, и поэтому финансовый кризис в регионе не оттолкнет инвесторов от Татарстана. Об этом сообщил сегодня во время KazanSummit 2017 Председатель правления НО "Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития" Сергей Беляков.

"Я думаю, что та активность, которую проявляют власти, и те анонсы предлагаемых мер, которые способствуют решению этого финансового кризиса в республике, должны не отпугивать инвесторов, а наоборот, создавать ощущение, что проблема будет решена", - сообщил он.

По его словам, инвесторы обращают внимание не только на сложившуюся в регионе ситуацию, но и на то, как власти преодолевают подобные трудности.

Меры поддержки

Как сообщалось сегодня, власти Татарстана направили около 1 млрд рублей в виде разных видов поддержки предпринимателям, пострадавшим от кризиса банков в регионе. Власти Татарстана применяют несколько форм поддержки для пострадавших предпринимателей.

Среди них льготная программа микрозаймов: юрлицо может получить микрозайм до 300 тыс. рублей без обеспечительного залога (под поручительство владельцев бизнеса) под 5% годовых. Срок займа - до трех лет с возможностью отсрочки платежа по основному долгу до 12 месяцев.

Также введена программа льготного лизинга. По ней лимит льготного кредитования предприятий малого бизнеса - до 400 млн рублей и 300 млн - лимит по сельхозпредприятиям. Эти услуги направлены на покрытие кассового разрыва, возникающего у татарстанских товаропроизводителей при работе с торговыми сетями.

В то же время, власти сейчас работают над созданием коммерческой организации, которая будет получать без конкурса участки из земельных фондов республики, реализовывать на них инвестиционные проекты, а прибыль направлять на компенсацию бизнес-клиентам, пострадавшим в проблемных банках.

Как сообщал ТАСС, 3 марта Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Татфондбанка, Интехбанка и Анкор Банка. По решению Арбитражного суда Татарстана они признаны банкротами. 5 апреля регулятор лишил лицензии еще один местный банк - Татагропромбанк, который занимал 400-е место по величине активов в РФ, согласно данным отчетности на 1 марта 2017 года.

С 28 апреля Банк России ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов в татарстанском банке "Спурт" сроком на три месяца.

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Темы
Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017 Проблемы банковской системы Татарстана
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