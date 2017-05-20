Rambler запускает украинскую версию сайта

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Медиа-компания Rambler после введения Украиной санкций в отношении российских интернет-ресурсов запускает версию сайта, локализованную для украинских пользователей rambler.ua. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе компании.

"Мы были, есть и остаемся сервисом вне политики, ориентированным на пользователей разных стран. Прежде всего мы являемся каналом коммуникации, технологией, обеспечивающей удобство и оперативность взаимодействия наших пользователей. Добро пожаловать на rambler.ua", - говорится в сообщении.

На главной странице будут публиковаться новости Украины и ее регионов, курс гривны. Также отмечается, что те пользователи сервиса, чьи электронные почтовые ящики были заблокированы из-за введенных санкций, смогут сменить их на украинские без потери электронного адреса.

Утром 16 мая был опубликован указ президента Украины Петра Порошенко о расширении экономических санкций против россиян и российских компаний. В обновленный санкционный список попали ряд российских СМИ и IT-компаний, в том числе телеканалы РБК, "ТВ Центр", ВГТРК, "НТВ Плюс" и "Звезда", разработчики антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского" и Dr.Web. Кроме того, под запретом оказались Mail.ru Group и входящие в нее соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также "Яндекс" и все его сервисы.