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"Автотор" вложит $650 млн в строительство четырех заводов в калининградском автокластере

Экономика и бизнес
20 мая, 1:46 UTC+3

Производственная мощность заводов составит около 150 тысяч автомобилей в год

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Владимир Щербаков

Владимир Щербаков

© ИТАР-ТАСС/Елена Нагорных

КАЛИНИНГРАД, 20 мая. /ТАСС/. Российский холдинг "Автотор" планирует инвестировать порядка $650 млн в строительство четырех новых заводов в калининградском автокластере. Об этом журналистам сообщил основатель холдинга Владимир Щербаков.

"Я думаю, что в совокупности они будут стоить примерно $650 млн", - сказал он, отвечая на вопрос о приблизительной сумме инвестиций в строительство заводов.

Производственная мощность заводов составит около 150 тысяч автомобилей в год по полному циклу производства. Реализовать проект планируется к 2022 году.

Российский холдинг "Автотор" приступил к реализации проекта калининградского автокластера в 2013 году. Он предполагает создание мощностей полного цикла для выпуска автомобилей, автокомпонентов, а также создание инженерного и научно-образовательного центров, строительство жилого района.

В апреле 2015 года между правительством Калининградской области и "Автотором" было подписано соглашение о взаимодействии в реализации проекта. Власти региона взяли на себя обязательства по строительству сетей, дорог и коммуникаций к промышленному парку. Как сообщало региональное правительство, для решения этих задач в дальнейшем планируется нарастить инвестиции до 3 млрд рублей.

"Автотор" основан в 1994 году в Калининграде, первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, начав сотрудничество с KIA Motors. Производство ведется с 1997 года. Холдинг выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Общий объем превысил 1,6 млн автомобилей. 

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