Правительство утвердило госгарантии на облигационные займы ОДК

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Правительство России постановило предоставить на 2017 год гарантию облигаций АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" на сумму до 899,2 млн рублей. Текст постановления опубликован на сайте кабмина.

"Программой государственных гарантий на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрено предоставление в 2017 году АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (далее - АО "ОДК", принципал) гарантий на общую сумму до 899,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данное решение направлено на стимулирование производства и продаж авиационных двигателей ПД-14 для перспективных пассажирских самолетов МС-21.

Ранее сообщалось, что самолеты МС-21 с российскими двигателями ПД-14 начнут поставлять заказчикам, в том числе силовым структурам РФ, начиная с 2019 года.