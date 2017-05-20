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Правительство разрешило многократное расширение границ участков недр в пользовании

Экономика и бизнес
20 мая, 8:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, мая. /ТАСС

Данное решение объясняется тем, что технология освоения месторождения полезных ископаемых за период его разработки может неоднократно меняться

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МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Правительство разрешило многократно расширять участки недр, предоставляемых в пользование по площади и в глубину. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

В постановлении правительства от 3 мая 2012 года допускалось лишь однократное увеличение границ, при условии, что запасы полезных ископаемых на присоединяемых недрах не превышают 20% от общих запасов участка. "Устанавливается возможность многократного изменения границ участков недр, предоставленных в пользование, в сторону увеличения площади участка и его глубины (на нижележащие горизонты разрабатываемых месторождений). Предусмотрена также возможность многократного изменения границ по площади с приростом запасов при условии сохранения общего ограничения по суммарному количеству присоединяемых запасов в размере 20%", - говорится в сообщении.

Данное решение объясняется тем, что технология освоения месторождения полезных ископаемых за период его разработки может неоднократно меняться. Изменение границ также возможно в целях исполнения обязательств по международным договорам РФ.

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