Япония и США договорились о развитии обоюдовыгодных торговых отношений

ТОКИО, 20 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Япония и США договорились о развитии двусторонних торговых отношений, основанных на обоюдной выгоде и снижении торговых барьеров. Об этом в Ханоэ заявил журналистам министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко по итогам встречи с представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером.

"Мы договорились помочь друг другу достичь более высоких стандартов торговых отношений, основанных на взаимной выгоде и противодействию торговым барьерам", - приводит слова Сэко агентство Киодо. Министр экономики, торговли и промышленности Японии также подчеркнул, что стороны "договорились активизировать сотрудничество в сфере противодействия нечестным торговым политикам, которые осуществляют третьи страны и которые вызывают обеспокоенность" у Японии и США. Под такими формулировками японские официальные лица обычно имеют в виду КНР, избегая напрямую упоминать Китай.

Эта встреча Сэко и Лайтхайзера стала первой с момента вступления последнего в должность. После того как президент Дональд Трамп своим указом вывел США из переговоров по вступлению в Транстихоокеанское партнерство, на которое Япония возлагала огромные надежды, Токио и Вашингтон активизировали диалог по созданию двустороннего торгового соглашения.