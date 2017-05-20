Япония и США договорились о развитии обоюдовыгодных торговых отношений

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ТОКИО, 20 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Япония и США договорились о развитии двусторонних торговых отношений, основанных на обоюдной выгоде и снижении торговых барьеров. Об этом в Ханоэ заявил журналистам министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко по итогам встречи с представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером.
"Мы договорились помочь друг другу достичь более высоких стандартов торговых отношений, основанных на взаимной выгоде и противодействию торговым барьерам", - приводит слова Сэко агентство Киодо. Министр экономики, торговли и промышленности Японии также подчеркнул, что стороны "договорились активизировать сотрудничество в сфере противодействия нечестным торговым политикам, которые осуществляют третьи страны и которые вызывают обеспокоенность" у Японии и США. Под такими формулировками японские официальные лица обычно имеют в виду КНР, избегая напрямую упоминать Китай.
Эта встреча Сэко и Лайтхайзера стала первой с момента вступления последнего в должность. После того как президент Дональд Трамп своим указом вывел США из переговоров по вступлению в Транстихоокеанское партнерство, на которое Япония возлагала огромные надежды, Токио и Вашингтон активизировали диалог по созданию двустороннего торгового соглашения.