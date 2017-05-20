Премьер Вьетнама: АТЭС стал инструментом глобального устойчивого экономического роста

ХАНОЙ, 20 мая. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. До 60% мирового ВВП и 49% всей мировой торговли приходится на экономики-участницы Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), что делает АТЭС драйвером экономического роста и развития не только в пределах Азиатско-Тихоокеанского региона, но и в глобальном масштабе. Об этом заявил премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Суан Фук, открывая в Ханое совещание министров АТЭС, курирующих сферу торговли.

В настоящее время, когда в мире и регионе происходят непредсказуемые изменения, АТЭС должен играть первостепенную роль в выдвижении инициатив и координации механизмов экономического сотрудничества, в углублении и расширении региональной интеграции и многосторонней системы торговли, отметил глава вьетнамского правительства. "Четвертая промышленная революция и развитие цифровой экономики оказывают серьезное влияние на все сферы жизни человека. Современные технологии дают новые возможности для развития, но одновременно представляют значительные экономические, культурные и социальные вызовы. На этом фоне АТЭС становится важным и эффективным инструментом обеспечения устойчивого экономического роста, дальнейшего продвижения международного экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества", - полагает премьер СРВ.

Он напомнил, что приоритетами председательства в АТЭС в 2017 году Вьетнам видит содействие укреплению региональной интеграции, поэтапной либерализации торговли и инвестиций, противодействие новым угрозам с акцентом на обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, а также реагирование на изменение климата в глобальном масштабе.

В 2006 году Неделю лидеров АТЭС принимал у себя Ханой. В ноябре текущего года главы государств и правительств 21 экономики, входящей в АТЭС, соберутся в центральном вьетнамском городе Дананге.

С момента присоединения Вьетнама к АТЭС в 1998 году экономики - участницы форума стали крупнейшими партнерами СРВ в области торгово-экономического сотрудничества. Экономики - участницы АТЭС дают около 78% от общего объема иностранных инвестиций, вложенных в экономику Вьетнама. Кроме того, на страны АТЭС приходится 75% вьетнамского экспорта, а оттуда во Вьетнам поступает 80% импорта.