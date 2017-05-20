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Украина 21 мая начнет взимать пошлины за ввоз азотных удобрений из России

Экономика и бизнес
20 мая, 13:04 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 20, мая. /ТАСС

Размер ставки окончательной антидемпинговой пошлины на импорт на Украину товара составляет 31,84%

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КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Украина 21 мая начнет взимать пошлину в размере 31,84% за ввоз на территорию страны некоторых видов азотных удобрений из России. Это следует из сообщения межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) Украины, которое  опубликовано в официальной газете кабинета министров "Правительственный курьер".

"Решение вступает в силу на следующий день после опубликования этого сообщения. Размер ставки окончательной антидемпинговой пошлины на импорт на Украину товара составляет 31,84%", - сказано в сообщении.

Ранее в министерстве экономического развития и торговли страны заявляли, что пошлина будет применяться к товарам всех производителей карбамида и карбамидно-аммиачных смесей (КАС) из РФ. Как поясняли в ведомстве, решение сделано на основании расследования, которое выявило "наличие факта демпинга". Кроме того, Киев опасается, что импорт российских удобрений, составляющий 80-90 процентов от общего объема рынка, "ставит украинских аграриев в опасную зависимость от их поставок в будущем".

Впервые решение о введении антидемпинговых пошлин на импорт указанных видов российских удобрений МКМТ приняла 27 декабря 2016 года по аналогичным причинам. Позже, 23 января 2017 года, Министерство аграрной политики и продовольствия направило в комиссию обращение о приостановке действия пошли на период посевных работ. Действие ограничительных мер в отношении российских КАС и карбамида было приостановлено 13 февраля.

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