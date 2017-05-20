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Минсельхоз выступает за беспрепятственный ветеринарный надзор при угрозе АЧС

Экономика и бизнес
20 мая, 13:43 UTC+3 АСТРАХАНЬ /Корр. ТАСС, Елена Поротикова

Первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов также отметил, что для изменения ситуации с АЧС нужна "определенная дисциплина"

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АСТРАХАНЬ, 20 мая. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Минсельхоз РФ считает, что при угрозе распространения африканской чумы свиней (АЧС) и других заразных заболеваний животных Россельхознадзор должен иметь полномочия проводить проверки животноводческих предприятий без согласования с прокуратурой. Об этом  журналистам сообщил первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, который находится в Астрахани с рабочей поездкой.

"Что касается надзорных органов, то позиция Минсельхоза такова, что ветеринарный надзор должен быть беспрепятственным, он должен проходить в установленное время. А когда в режиме ЧС, то проверки должны происходить в течение нескольких часов, - сказал Хатуов, отвечая на вопрос ТАСС, действительно ли Россельхознадзор может получить право не согласовывать проверки с прокуратурой при угрозе АЧС. - Мы же, думая о здоровье граждан, не идем спрашивать надзорные органы, можно ли обследовать. Так и здесь: здоровье животных - залог благополучия, качества и безопасности животноводческой продукции, поэтому мы поддерживаем это".

По мнению замминистра, для изменения ситуации с АЧС нужна "определенная дисциплина". Как заметил Хатуов, вспышки АЧС, которые впоследствии наносят большой ущерб, чаще происходят в личных подсобных хозяйствах.

"Все, что касается коллективных, крупных хозяйств, средних предприятий, - здесь у нас ветеринарная служба и уровень ветеринарного надзора достаточен. Остаются проблемы с личными подобными хозяйствами. К сожалению, там происходят вспышки, которые впоследствии приносят большой ущерб. И, безусловно, мы рассчитываем, что в ближайшее время поправки в законодательство позволят нам в лучшем формате поддерживать ветеринарное состояние в малых формах хозяйств", - добавил Хатуов.

18 мая газета "Известия" с ссылкой на протокол по итогам заседания правительственной комиссии под председательством вице-премьера Аркадия Дворковича писала, что внеплановые проверки животноводческих предприятий без согласования с прокуратурой будут проводиться при возникновении угрозы распространения заразных и особо опасных болезней животных, в том числе АЧС. Соответствующие поправки в федеральный закон "О защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" Минсельхоз совместно с Минэкономразвития и Генпрокуратурой должен внести на рассмотрение в правительство до 6 июня этого года, пишет издание.

Как отметила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, которую цитируют "Известия", согласование проверок с органами прокуратуры - довольно длительный процесс, за это время вирус распространяется с огромной скоростью.

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