"Мегафон" компенсирует потери абонентам, пострадавшим от сбоя связи

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Оператор "Мегафон", в сети которого 19 мая произошел масштабный сбой, предоставит компенсацию абонентам, которые понесли ущерб в результате аварии. Об этом сообщил в соцсети "Вконтакте" генеральный директор компании Сергей Солдатенков.

"О деталях сообщим дополнительно в начале рабочей недели", - написал он.

В настоящее время сбой устранен. "Минувшей ночью и утром мы провели необходимые работы по восстановлению полноценной работы сети и окончательной ликвидации последствий ошибки программного обеспечения. Сейчас сеть работает стабильно и в Москве, и в других регионах, где вчера были проблемы с голосовой связью. Абоненты пользуются всеми услугами в обычном режиме", - сказано в сообщении.

Солдатенков сообщил также, что это была первая авария такого масштаба в истории компании. "Мы сделали необходимые выводы и уже принимаем дополнительные меры, чтобы такая ситуация больше не повторилась", - написал он.

Оператор Yota, объявивший ранее о намерении компенсировать пострадавшим от сбоя в сети абонентам потери, направит на эти цели до 20 млн рублей.

"В качестве компенсации мобильный оператор Yota предоставит пользователям скидку на следующий расчетный период. Для ее получения клиентам достаточно обратиться в службу поддержки", - сообщила Yota.