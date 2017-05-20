"Мегафон" компенсирует потери абонентам, пострадавшим от сбоя связи

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МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Оператор "Мегафон", в сети которого 19 мая произошел масштабный сбой, предоставит компенсацию абонентам, которые понесли ущерб в результате аварии. Об этом сообщил в соцсети "Вконтакте" генеральный директор компании Сергей Солдатенков.
"О деталях сообщим дополнительно в начале рабочей недели", - написал он.
В настоящее время сбой устранен. "Минувшей ночью и утром мы провели необходимые работы по восстановлению полноценной работы сети и окончательной ликвидации последствий ошибки программного обеспечения. Сейчас сеть работает стабильно и в Москве, и в других регионах, где вчера были проблемы с голосовой связью. Абоненты пользуются всеми услугами в обычном режиме", - сказано в сообщении.
Солдатенков сообщил также, что это была первая авария такого масштаба в истории компании. "Мы сделали необходимые выводы и уже принимаем дополнительные меры, чтобы такая ситуация больше не повторилась", - написал он.
Оператор Yota, объявивший ранее о намерении компенсировать пострадавшим от сбоя в сети абонентам потери, направит на эти цели до 20 млн рублей.
"В качестве компенсации мобильный оператор Yota предоставит пользователям скидку на следующий расчетный период. Для ее получения клиентам достаточно обратиться в службу поддержки", - сообщила Yota.