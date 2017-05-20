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Эксперт: странам БРИКС нужен механизм координации в области киберугроз

Экономика и бизнес
20 мая, 15:36 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев

По мнению ведущего эксперта Центра военно-политических исследований при МГИМО Виталия Каберника, кроме договоренностей о развитии безопасного интернета важно принять практические меры

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ПЕКИН, 20 мая. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Странам-членам БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) "следует создать сеть обменов, предназначенную для ликвидации рисков в области кибербезопасности". Об этом заявил в субботу ведущий эксперт Центра военно-политических исследований при МГИМО Виталий Каберник на проходящем в мегаполисе Чунцин (Юго-Западный Китай) семинаре "Киберэкономика и кибербезопасность БРИКС".

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"Несмотря на то, что в мире существует ряд нормативных документов, регулирующих сферу интернета, однако на уровне стран БРИКС пока нет унифицированного порядка рассмотрения вопросов в данной области", - цитирует эксперта новостной интернет-портал Sina.

Каберник полагает, что "кроме договоренностей о развитии безопасного интернета также важно принять практически меры". "В их число входит и создание сети обменов между странами БРИКС по вопросам интернета", - добавил он.

Новый взгляд на кибербезопасность стран БРИКС

Как заявил китайский представитель экспертного совета стран БРИКС Дун Вэйхуа, в настоящее время возросла актуальность проведения совместных исследований в области интернет-безопасности. "Формирование сетевой экономики привело к быстрому росту реальных секторов экономики, однако одновременно с этим развитием возникли и проблемы нового типа. Стремительное распространение вредоносной программы WannaCry в этом месяце продемонстрировало, что нам необходимы новые исследования взаимосвязей сетевой экономики и вопросов кибербезопсности", - считает эксперт.

Семинар "Киберэкономика и кибербезопасность БРИКС" проводится с целью выработки рекомендаций, которые будут рассмотрены на саммите БРИКС. В этом году саммит состоится 3-5 сентября в китайском городе Сямэнь, в восточной провинции Фуцзянь.

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