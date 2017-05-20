Россия подала иск в ВТО в связи с постоянно вводимыми Украиной санкциями

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Россия подала иск в ВТО в связи с постоянно вводимыми Украиной санкциямиЭкономика и бизнес 20 мая, 17:59
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ХАНОЙ, 20 мая. /ТАСС/. Россия направила в орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) запрос на проведение консультаций в связи с постоянно вводимыми Украиной санкциями против России. Об этом журналистам рассказал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
"Российское представительство при ВТО в Женеве направило в орган по разрешению споров ВТО и правительству Украины запрос на проведение консультаций в связи с постоянно вводимыми, начиная с 2014 года, ограничениями, запретами, особыми требованиями и процедурами в отношении российских товаров, услуг и лиц на украинском рынке, а также в отношении транзита через Украину", - сказал Орешкин в рамках встречи министров торговли стран АТЭС, где провел двустороннюю встречу с главой ВТО Роберту Азеведу.
Кроме того, по мнению главы Минэкономразвития РФ, есть серьезные основания предполагать, что санкции в отношении России Украина предпринимает в нарушение ее обязательств в ВТО, включая дополнительные обязательства, принятые в ходе присоединения.
"Более того, число антироссийских мер, их характер, охват подпадающих под ограничения отраслей свидетельствуют о том, что Украина системно и сознательно нарушает свои международные обязательства, игнорируя правила международной торговли, другие нормы международного права", - подчеркнул Орешкин.
Комплексный иск России в ВТО касается не только ограничений в сфере поставок продовольственных и непродовольственных товаров, но и в части запрета на аккредитацию российских СМИ. "Речь идет, в частности, о запретах на ввоз из России мясных и молочных продуктов, рыбы, вино-водочных изделий, оборудования для железных дорог, удобрений, и многих других товаров. Также мы классифицируем ограничения на операции с украинской валютой, запрет на аккредитацию журналистов российских новостных агентств и других СМИ".
Помимо перечисленых ограничений, особые процедуры применяются при ввозе на территорию Украины российских книг и другой печатной продукции, особый режим налогообложения применяется при ввозе подержанных российских автомобилей. На территории Украины запрещается или дискриминационным образом ограничивается деятельность сотен российских компаний: производителей и поставщиков товаров и услуг.
"Среди них - машиностроители, банки, поставщики различных услуг, в том числе в сети интернет, поставщики программного обеспечения, авиакомпании и многие другие", - уточнил Орешкин.
Кроме того, введен специальный экологический, санитарный, фитосанитарный и ветеринарный контроль в отношении российских пищевых продуктов, изделий легкой промышленности, косметики, бытовой химии и других российских товаров. "Российским компаниям запрещено участвовать в приватизации - что является еще одним грубым нарушением украинских обязательств в ВТО", - отметил российский министр.
Также, по словам главы МЭР РФ, Украина при подготовке мер нарушила и свои многочисленные обязательства в отношении транспарентности процедур разработки и введения запретов и других ограничений в торговле. Несмотря на требования соглашений ВТО данные меры последовательно не нотифицируются в ВТО.
"Таким образом, российский запрос охватывает в общей сложности сотни элементов украинских нормативных актов и касается нарушений ряда базовых соглашений ВТО, включая Соглашение об учреждении ВТО, Генеральное соглашение о торговле товарами, Генеральное соглашение о торговле услугами, Соглашение об импортном лицензировании, Соглашение о технических барьерах в торговле, Соглашение о санитарных и фитосанитарных мерах", - уточнил Орешкин.
Запрос на проведение консультаций в ВТО - это первая процедура в рамках подачи иска в организацию. В соответствии с процедурами ВТО в течение двух месяцев должны быть проведены консультации с правительством Украины для поиска взаимоприемлемого решения сложившейся ситуации. "В случае, если консультации не принесут ожидаемого результата, мы имеем право начать вторую стадию спора - передачу дела на рассмотрение третейской группы", - рассказал глава Минэкономразвития РФ.