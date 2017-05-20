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Россия подала иск в ВТО в связи с постоянно вводимыми Украиной санкциями

Экономика и бизнес
20 мая, 17:59 дата обновления: 20 мая, 18:27 UTC+3

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что Украина системно и сознательно нарушает обязательства Всемирной торговой организации и игнорирует правила международной торговли

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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ХАНОЙ, 20 мая. /ТАСС/. Россия направила в орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) запрос на проведение консультаций в связи с постоянно вводимыми Украиной санкциями против России. Об этом журналистам рассказал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

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"Российское представительство при ВТО в Женеве направило в орган по разрешению споров ВТО и правительству Украины запрос на проведение консультаций в связи с постоянно вводимыми, начиная с 2014 года, ограничениями, запретами, особыми требованиями и процедурами в отношении российских товаров, услуг и лиц на украинском рынке, а также в отношении транзита через Украину", - сказал Орешкин в рамках встречи министров торговли стран АТЭС, где провел двустороннюю встречу с главой ВТО Роберту Азеведу.

Орешкин подчеркнул, что некоторые из этих мер не просто не защищают украинскую экономику, а, напротив, создают для нее дополнительные проблемы.

Кроме того, по мнению главы Минэкономразвития РФ, есть серьезные основания предполагать, что санкции в отношении России Украина предпринимает в нарушение ее обязательств в ВТО, включая дополнительные обязательства, принятые в ходе присоединения.

"Более того, число антироссийских мер, их характер, охват подпадающих под ограничения отраслей свидетельствуют о том, что Украина системно и сознательно нарушает свои международные обязательства, игнорируя правила международной торговли, другие нормы международного права", - подчеркнул Орешкин.

Ограничения Украины

Комплексный иск России в ВТО касается не только ограничений в сфере поставок продовольственных и непродовольственных товаров, но и в части запрета на аккредитацию российских СМИ. "Речь идет, в частности, о запретах на ввоз из России мясных и молочных продуктов, рыбы, вино-водочных изделий, оборудования для железных дорог, удобрений, и многих других товаров. Также мы классифицируем ограничения на операции с украинской валютой, запрет на аккредитацию журналистов российских новостных агентств и других СМИ".

Помимо перечисленых ограничений, особые процедуры применяются при ввозе на территорию Украины российских книг и другой печатной продукции, особый режим налогообложения применяется при ввозе подержанных российских автомобилей. На территории Украины запрещается или дискриминационным образом ограничивается деятельность сотен российских компаний: производителей и поставщиков товаров и услуг.

"Среди них - машиностроители, банки, поставщики различных услуг, в том числе в сети интернет, поставщики программного обеспечения, авиакомпании и многие другие", - уточнил Орешкин.

Кроме того, введен специальный экологический, санитарный, фитосанитарный и ветеринарный контроль в отношении российских пищевых продуктов, изделий легкой промышленности, косметики, бытовой химии и других российских товаров. "Российским компаниям запрещено участвовать в приватизации - что является еще одним грубым нарушением украинских обязательств в ВТО", - отметил российский министр.

Также, по словам главы МЭР РФ, Украина при подготовке мер нарушила и свои многочисленные обязательства в отношении транспарентности процедур разработки и введения запретов и других ограничений в торговле. Несмотря на требования соглашений ВТО данные меры последовательно не нотифицируются в ВТО.

Дальнейшие действия РФ

"Таким образом, российский запрос охватывает в общей сложности сотни элементов украинских нормативных актов и касается нарушений ряда базовых соглашений ВТО, включая Соглашение об учреждении ВТО, Генеральное соглашение о торговле товарами, Генеральное соглашение о торговле услугами, Соглашение об импортном лицензировании, Соглашение о технических барьерах в торговле, Соглашение о санитарных и фитосанитарных мерах", - уточнил Орешкин.

Запрос на проведение консультаций в ВТО - это первая процедура в рамках подачи иска в организацию. В соответствии с процедурами ВТО в течение двух месяцев должны быть проведены консультации с правительством Украины для поиска взаимоприемлемого решения сложившейся ситуации. "В случае, если консультации не принесут ожидаемого результата, мы имеем право начать вторую стадию спора - передачу дела на рассмотрение третейской группы", - рассказал глава Минэкономразвития РФ.

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