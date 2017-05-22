Льготы для "зеленых" инвесторов: какие преференции нужны экологическим проектам в Арктике

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Раиса Кармазина ("Единая Россия") 16 мая внесла в нижнюю палату парламента законопроект, в котором предлагается установить преференции для инвесторов в сухопутной части Арктики, вкладывающих средства в экологическую модернизацию своего производства. Мнения опрошенных ТАСС экспертов, прокомментировавших эту инициативу, разделились - одни выступают за принятие законопроекта, другие считают, что имеющихся инструментов поддержки бизнеса достаточно, третьи уверены, что закон нужен, но критерии предоставления льгот следует смягчить.

Законопроект предусматривает на государственном уровне поддержку модернизации производства и реализации инвестпроектов природоохранного назначения на принадлежащих России сухопутных территориях Арктической зоны.

Проектом закона также предлагается внести изменения в Налоговый кодекс, подразумевающие введение льгот для инвесторов при затратах на модернизацию имущества в рамках природоохранных проектов. Кроме того, депутаты предлагают закрепить в новом законе понятие "инвестиционного проекта природоохранного назначения" - им признается программа, мероприятия которой предотвращают или снижают негативное воздействие на окружающую среду, компенсируют риск возникновения ущерба для экологии и сохраняют природные условия Арктической зоны. Однако, согласно инициативе парламентариев, реализация такого проекта должна осуществляться на сухопутных территориях Арктической зоны России, а объем капитальных вложений не может быть ниже 30 млрд рублей при условии осуществления финансовых вложений в пятилетний период с момента начала проекта.

"В случае принятия законопроекта никаких выпадающих доходов не будет, а вот бизнес, который приходит работать в сухопутную часть Арктической зоны, будет заинтересован вкладывать в экологическую модернизацию. Это важно и в условиях хрупкой природы Арктики, кроме того, сейчас природоохранное оборудование постоянно совершенствуется, и налоговые льготы позволят стимулировать бизнес, использовать современные технологии", - сказала ТАСС Кармазина.

Она отметила, что принятие законопроекта направлено не только на реализацию крупных инвестиционных проектов в Арктике, но и на внедрение новых природоохранных технологий, призванных улучшить экологическую обстановку.

К льготам с осторожностью

Проект закона уже прошел обсуждение в экспертном совете фракции "Единая Россия", сейчас он находится на согласовании в правительстве, отметила Кармазина. Но оценивается инициатива неоднозначно. Заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский считает, что к такому механизму, как налоговые льготы, нужно относиться с осторожностью. По его мнению, достаточный инструментарий для формирования комфортных инвестиционных условий есть и сейчас.

"Я имею в виду институт особых экономических зон, территорий опережающего развития, индустриальных парков. И таких инструментов я могу перечислить порядка 15, и каждый из них уже имеет льготный режим для привлечения инвесторов. Ключ к успеху развития арктических территорий заключается в сочетании грамотного использования этих инструментов", - заключил он.

Кармазина, в свою очередь, отметила, что разработчики законопроекта готовы к обоснованию необходимости дополнительных льгот перед правительством России.

В Красноярском крае отмечают, что сам механизм предоставления льгот устроен таким образом, что поддержку получает уже пришедший и начавший работать инвестор.

"Льготы не даются просто так. По крайней мере, у нас на краевом уровне льготы нефтяникам, газовикам, энергетикам давались уже, когда идет этап инвестирования, думаю, и федеральные власти будет поступать также. Но любые налоговые льготы - это результат точных экономических расчетов, и в проекте подняты две важные темы: развитие Арктики и вопрос сохранения экологии северных территорий", - отметил член комитета по делам севера и коренных малочисленных народов Законодательного собрания Красноярского края Павел Семизоров.

Защитить экологию

"Реализация любых инвестиционных проектов в Арктике сопряжена с большими экологическими рисками. Арктические территории, как все знают, обладают очень хрупкой экосистемой, которая уже была повреждена деятельностью человека. И сейчас ведется титаническая работа по минимизации этого урона. Что касается данного законопроекта, то любая деятельность в Арктике сопряжена с дополнительными затратами, которые необходимы для снижения негативного воздействия человека на экосреду", - пояснила ТАСС вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова.

В одном из крупнейших регионов Арктики - Якутии - проект также оценивают положительно. Министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев рассказал ТАСС, что он будет мотивировать инвесторов применять новые природоохранные технологии, что послужит и внедрению разработок, и улучшению экологии. По словам председателя постоянного комитета по делам Арктики и Севера Заксобрания Якутии Елены Голомаревой, новый законопроект решает серьезный вопрос - хроническую нехватку средств на экологические мероприятия.

"Еще не было законопроекта, который был бы направлен на природоохранную деятельность в Арктике. Это очень важно для наших районов, где проживают коренные малочисленные народы Севера и ведут традиционную деятельность. Всегда не хватало средств на природоохранные мероприятия, и этот законопроект должен решить эти наболевшие вопросы", - сказала она.

Планка в 30 млрд рублей

По замыслу инициаторов, льготы получат только крупные инвесторы. "Сейчас речь идет об инвестициях от 30 млрд рублей и выше, создающих в Арктике новые производства и использующих современные экологические технологии", - пояснила ТАСС Кармазина. По ее словам, сумма в 30 млрд рублей была определена не случайно - авторы законопроекта считают, что с меньшими суммами в Арктику просто не идут.

Однако некоторые эксперты отметили, что предел, при котором инвестор может претендовать на льготу, должен быть снижен, а перечень потенциальных получателей - расширен. В частности, председатель комитета по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Мурманской областной думы Максим Белов полагает, что при таких условиях предоставления льгот закон работать не будет.

"При заложенных параметрах проектов, которые смогут претендовать на льготы, а это не менее 30 млрд рублей капитальных вложений, глобально на регион нововведение не повлияет, так как не приведет к массовому притоку инвесторов", - сказал ТАСС Белов, отметив, что примеры инициатив такого уровня в регионе единичны - строящаяся судоверфь "Новатэка" и проекты "Норильского никеля".

Эксперты добавили, что действие льгот следовало бы распространить не только на проекты, учитывающие экологическую составляющую, но и на те, для которых она является основной. Таким мнением с ТАСС поделился председатель комитета по природопользованию и лесопромышленному комплексу Архангельской облдумы Александр Дятлов.

"Строительство мусороперерабатывающих заводов - это был бы интересный проект. Регион бы стал более интересен для инвесторов. В Архангельске, Северодвинске есть неоднократные представления прокуратуры о закрытии свалок, но мы не можем их закрыть. Нужен инвестор, который зашел бы в регион и начал строительство", - пояснил он.