В Кельне раритетный компьютер Apple I продали на аукционе за €110 тыс.

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БЕРЛИН, 21 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. На аукционе в Кельне за €110 тыс. продан один из первых продуктов американской корпорации Apple - персональный компьютер Apple I. Об этом сообщил аукционный дом Breker.
Речь идет о модели, разработанной для личного пользования соучредителем компании Apple Стивом Возняком, и продемонстрированной впервые в апреле 1976 года в "Клубе самодельных компьютеров" в Пало-Альто. Цена Apple I составляла $666,66. Всего для продажи было собрано порядка 200 таких устройств, из которых в настоящее время в мире в рабочем состоянии только восемь, в том числе ушедший с молотка в Кельне.
Изначально к Apple I не прилагались ни монитор, ни даже корпус - только полностью укомплектованные системные платы. В отличие от других любительских компьютеров своего времени, которые продавались в виде набора для сборки, Apple I был полностью собран на монтажной плате, содержащей около 30 микросхем, в связи с чем считается многими специалистами первым настоящим персональным компьютером. В то же время, для получения полноценного ПК пользователь должен был приобрести к нему в дополнение корпус, источник питания, клавиатуру и монитор.
Ранее в Кельне были проданы уже два подобных устройства. В 2013 году Apple I ушел за рекордные €516 тыс. 461. На нем стояла подпись Возняка. Осенью 2012 года еще одно устройство было продано на аукционе за €490 тыс.