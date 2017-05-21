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Воробьев: завод Mercedes в Подмосковье создаст 1,5 тыс. рабочих мест

Экономика и бизнес
21 мая, 12:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, мая. /ТАСС

По словам губернатора Московской области, для тех, кто будет работать на этом предприятии, "уже затачивается целый колледж"

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Строительство завода Mercedes в Подмосковье позволит создать 1,5 тысячи рабочих мест, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Это важное, знаковое событие, я считаю. Полторы тысячи высокопроизводительных, высококвалифицированных рабочих мест", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 1".

Губернатор рассказал, что получает письма от подмосковных школьников, заинтересованных в обучении по востребованным на предприятии специальностям и дальнейшем трудоустройстве. По его словам, для тех, кто будет работать на этом предприятии, "уже затачивается целый колледж".

"Бизнес Подмосковья должен быть очень выгодным. Мы компенсируем затраты капитальные, мы компенсируем затраты на инфраструктуру, мы даем бесплатно землю, мы оказываем содействие по коммуникации с торговыми сетями. Мы заинтересованы, чтобы в каждом муниципалитете создавались рабочие места", - подчеркнул Воробьев.

Соглашение о строительстве завода Mercedes-Benz в Подмосковье германским автоконцерном Daimler было подписано в рамках Петербургского экономического форума в июне 2016 года. Инвестиции в проект оценивались в 300 млн евро, а производственные объемы - в 25-30 тыс. автомобилей в год. Завод, запуск которого запланирован через два года, будет построен в Солнечногорском районе Подмосковья в индустриальном парке Есипово.

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