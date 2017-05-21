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Поставки газа из РФ в Турцию в январе - апреле выросли на 26%, до 10,5 млрд кубометров

Экономика и бизнес
21 мая, 19:51 UTC+3

Кроме того, заложена основа для дальнейшего укрепления взаимодействия в газовой сфере за счет реализации в ближайшей перспективе газопровода "Турецкий поток" мощностью 31,4 кубометров

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СТАМБУЛ, 21 мая. /ТАСС/. Российские поставки газа в Турцию в январе - апреле 2017 года выросли на 26%, до 10,5 млрд кубометров. Об этом говорится в материалах правительства к визиту премьер-министра РФ Дмитрий Медведева в Стамбул.

"В 2016 году в Турцию было экспортировано 24,7 млрд кубометров российского природного газа. В январе - апреле 2017 года поставки газа увеличились на 26%, до 10,5 млрд кубометров", - говорится в материалах. Кроме того, заложена основа для дальнейшего укрепления взаимодействия в газовой сфере за счет реализации в ближайшей перспективе газопровода "Турецкий поток" мощностью 31,4 кубометров.

Товарооборот между Россией и Турцией в январе - марте 2017 года вырос на 14,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4,1 млрд долларов, отмечается в материалах.

Кроме того, развивается сотрудничество в сфере атомной энергетики, в частности, российские специалисты сооружают в Турции АЭС "Аккую", объем инвестиций в которую составит $22 млрд. "В настоящее время ведется работа по подготовке непосредственно к началу строительных работ и привлечению в проект частных турецких инвесторов", - говорится в материалах.

Медведев  прибыл в Стамбул, где представит РФ на встрече глав государств и правительств стран - членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), которая пройдет в понедельник, 22 мая.

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