Медведев прибыл в Стамбул, где представит РФ на саммите ОЧЭС

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СТАМБУЛ, 21 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Стамбул, где представит РФ на встрече глав государств и правительств стран - членов Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), которая пройдет 22 мая.
Планируется, что глава российского кабинета министров выступит на саммите, а также проведет встречу с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом, а также с президентом Молдавии Игорем Додоном.
Встреча руководителей стран ОЧЭС приурочена к четвертьвековому юбилею организации, созданной 25 июня 1992 года в качестве региональной инициативы, а в мае 1999 ставшей полноформатной международной организацией.
"В повестке дня встречи - рассмотрение стоящих перед организацией задач, в том числе по расширению практического взаимодействия стран-членов, включая развитие трансграничной автодорожной, морской и энергетической инфраструктуры", - сообщала ранее пресс-служба российского кабмина. На саммите будет продолжено обсуждение проектов в сферах возобновляемой энергии, энергоэффективности, "зеленых" технологий, развития малого и среднего предпринимательства, регионального и муниципального управления, наращивания экспортного потенциала государств региона.
Турция сейчас председательствует в ОЧЭС. Во время встречи 3 мая в Сочи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Россию к участию в этом саммите. Российский президент Владимир Путин заверил турецкого коллегу в том, что "Россия, безусловно, будет представлена на мероприятии на достойном уровне". Глава российского государства также отметил, что "этот формат регионального взаимодействия весьма полезен". По его словам, вопросы подготовки к саммиту были затронуты на его переговорах 3 мая с Эрдоганом.
Планируется, что в Стамбул приедут президенты Греции, Молдавии, Украины, премьер-министр Румынии, остальные страны будут представлены на более низком уровне. В российскую делегацию войдут вице-премьер Аркадий Дворкович и министр энергетики Александр Новак.