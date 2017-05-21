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ГК "Волгабас": беспилотый автобус "Матрешка" на 20 человек появится в 2017 году

Экономика и бизнес
21 мая, 20:49 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 21, мая. /ТАСС

До конца 2017 года компания планирует выйти на рынок стран Африки и Ближнего Востока и экспортировать в Иран, Танзанию, Гамбию, ОАЭ не менее 100 автобусов, сообщил владелец ГК "Волгабас"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Группа компаний "Волгабас" до конца текущего года выпустит экземпляр беспилотного автобуса "Матрешка", также разработан вариант на четыре-шесть пассажиров. Об этом в воскресенье журналистам сообщил руководитель и владелец компании Алексей Бакулин.

"Мы представили "Матрешку" на 8-12 пассажиров, есть проекты на четыре-шесть и 20 пассажиров. Рассматриваем варианты применения в качестве грузового и коммунального назначения", - сказал Бакулин, отметив, что само название родилось исходя из возможности трансформировать изделие. Представители компании уточнили, что опытный образец беспилотника на 20 пассажиров будет выпущен до конца текущего года, по остальным сроков пока нет.

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"Основная проблема - отсутствие закона об использовании беспилотного транспорта. Надеемся, что в 2017 году будет принят закон об использовании на закрытых территориях, чтобы в 2018 годы мы приступили к испытаниям в различных условиях, в том числе климатических", - отметил Бакулин. По его словам, чтобы не отстать в развитии рынка, закон об использовании беспилотного транспорта на городских улицах необходимо принять к 2019 году.

Беспилотный автобус "Матрешка" управляется компьютером с самообучаемым программным обеспечением, он рассчитан на восемь пассажиров. При полном заряде батареи автобус может проехать 130 км с максимальной скоростью 30 км/ч. По словам Бакулина, стоимость опытного образца автобуса составляет 8,5 млн рублей, при запуске в серию она снизится до 3,5 млн руб. Его основные комплектующие произведены в России.

Тестирование беспилотных автобусов проходит на закрытой территории инновационного центра "Сколково". В воскресенье автобус проехал по Невскому проспекту в рамках парада ретротехники, но им управлял водитель.

Экспорт в 2017 году

Алексей Бакулин также сообщил, что компания до конца года планирует выйти на рынок стран Африки и Ближнего Востока.

"Планируем до конца года начать поставки в Иран, Танзанию, Гамбию, ОАЭ, не меньше 100 машин", - сказал Бакулин, отметив необходимость решения вопросов сертификации.

В частности, Иран интересуется газомоторными автобусами, а Гамбия междугородними автобусами. Работа ведется при участии Российского экспортного центра. Также рассматривается возможность экспорта в страны Восточной Европы.

По данным компании, всего в 2016 году было выпущено около 500 автобусов, прогноз на 2017 год составляет 750 автобусов. Именно экспорт рассматривается в качестве возможности реализации мощностей с учетом планов по увеличению проекта во Владимирской области с 1 до 5 тыс. автобусов до 2020 года.

Создание газомоторного автопарка в Петербурге

Кроме того владелец ГК "Волгабас" сообщил, что предприятие заинтересовано в реализации проекта создания газомоторного автопарка на территории промзоны "Каменка" в Петербурге, который власти города планируют реализовать в рамках концессионного соглашения.

"Нам этот проект интересен, если будет реализован, то станет знаковым для всей страны. Мы свои предложения и расчеты представили, ждем ответа властей", - сказал Бакулин. По его словам, представлены две основные финансовые модели, которые рассчитаны на 7 и 14 лет и зависят от кратности обновления автотранспорта в проекте. Окончательное решение в компании ожидают до конца текущего года.

Ранее ТАСС со ссылкой на комитет по инвестициям сообщал, что инвестору первого газомоторного парка в Петербурге могут отдать на обслуживание 46 социальных маршрутов в Выборгском и Приморском районах по концессионному соглашению сроком до 30 лет, но окончательный срок не был определен. В профильном комитете ожидали, что одна компания выступит с частной инициативой с целью реализации проекта. В случае поступления нескольких заявок от инвесторов, будут проведен конкурс. Планируемая дата подписания соглашения с инвестором - 2017 год.

Проект создания инновационного газомоторного автобусного парка, который планируется реализовать в производственной зоне "Каменка" на земельном участке площадью свыше 11 га, предполагает строительство и последующую эксплуатацию частным партнером - концессионером инновационного газомоторного автобусного парка. Объем капитальных вложений составляет 5,1 млрд руб., в том числе 796 млн руб. на строительство автопарка и 4,3 млрд руб. на закупку 488 большой и средней вместимости. В августе текущего года проект был одобрен на заседании совета по инвестициям Петербурга. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко предложил по возможности ускорить его реализацию.

ГК "Волгабас (бывшее ООО "Бакулин Моторс Групп") - работает на рынке более 20 лет, производит автобусы различной вместимости. Является резидентом "Сколково" и имеет производственные площадки в Волгоградской и Владимирской областях. В 2016 году было выпущено около 500 автобусов. В Петербурге участвует в программе обновления общественного транспорта с целью перевода на газомоторное топливо.

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