Медведев представит РФ на саммите ОЧЭС в Стамбуле

СТАМБУЛ, 22 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев представит Россию на встрече глав государств и правительств стран-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в Стамбуле. Как сообщил ТАСС сотрудник аппарата правительства РФ, планируются выступление главы российского кабинета министров на саммите, его встречи с президентом Молдавии Игорем Додоном и премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.

Программа встречи

Саммит приурочен к четвертьвековому юбилею Организации, созданной 25 июня 1992 года в качестве региональной инициативы, а в мае 1999 - ставшей полноформатной международной организацией.

"В повестке дня встречи - рассмотрение стоящих перед Организацией задач, в том числе по расширению практического взаимодействия стран-членов, включая развитие трансграничной автодорожной, морской и энергетической инфраструктуры", - сообщала ранее пресс-служба российского кабмина. На саммите будет продолжено обсуждение проектов в сферах возобновляемой энергии, энергоэффективности, "зеленых" технологий, развития малого и среднего предпринимательства, регионального и муниципального управления, наращивания экспортного потенциала государств региона.

Турция сейчас председательствует в ОЧЭС. Во время встречи 3 мая в Сочи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Россию к участию в этом саммите. Российский президент Владимир Путин заверил турецкого коллегу, что "Россия, безусловно, будет представлена на мероприятии на достойном уровне". Глава российского государства также отметил, что "этот формат регионального взаимодействия весьма полезен". По его словам, вопросы подготовки к саммиту были затронуты на его переговорах 3 мая с Эрдоганом.

Планируется, что в Стамбул приедут президенты Греции, Молдавии, Украины, премьер-министр Румынии, остальные страны будут представлены на более низком уровне. В российскую делегацию войдут вице-премьер Аркадий Дворкович и министр энергетики Александр Новак.

Работа в ОЧЭС

В Организацию входят 12 государств - Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Россия, Румыния, Сербия, Турция и Украина. Еще 13 стран (Австрия, Белоруссия, Германия, Египет, Израиль, Италия, Польша, Словакия, США, Тунис, Франция, Хорватия, Чехия) и четыре организации (Конференция Энергетической хартии, Международный Черноморский клуб, Черноморская комиссия, Европейская комиссия) выступают наблюдателями в ОЧЭС.

В ОЧЭС функционируют около 20 рабочих групп по основным направлениям сотрудничества, например, по транспорту, энергетике, науке и технологиям, экологии, связи, сельскому хозяйству, образованию, чрезвычайным ситуациям, борьбе с оргпреступностью. Также при Организации действуют Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР), Международный центр Черноморских исследований (МЦЧИ), Деловой совет и Парламентская ассамблея ЧЭС (ПАЧЭС). Россия является координатором рабочей группы по науке и технологиям, энергетике, специальных рабочих групп по пожарам и по наводнениям, а также по сейсмическим рискам.

"В настоящее время внимание участников ЧЭС сконцентрировано на проработке возможностей реализации конкретных региональных проектов, в частности, координированного развития Кольцевой автомагистрали вокруг Черного моря с выходом на трансъевропейские магистрали и развитие морских магистралей", - отметили в аппарате российского кабинета министров.