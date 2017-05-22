"Известия": число выявленных ЦБ РФ нелегальных кредиторов в I квартале выросло на 44%

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Банк России выявил в первом квартале текущего года 433 компании, нарушающие требования законодательства о микрофинансовых организациях (МФО), использующие противозаконные методы взыскания задолженности, а также исключенные из реестра МФО, но продолжающие кредитовать граждан. Как сообщили газете "Известия" в пресс-службе ЦБ РФ, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года показатель вырос на 44%.

В регуляторе изданию пояснили, что увеличение числа выявленных нелегальных кредиторов объясняется более эффективной работой банка по борьбе с мошенничеством на финансовых рынках.

"Это стало возможным в том числе благодаря активной работе подразделений в регионах и их взаимодействию с региональными органами власти и правоохранительными структурами", - уточнили в ЦБ. В 2016 года регулятор выявил 1 тыс. 378 компаний, предположительно, осуществляющих нелегальную деятельность на микрофинансовом рынке.

Как ранее сообщили в банке, в первом квартале 2017 года количество жалоб на некредитные организации выросло на 45%. Лидерами по числу жалоб остаются страховые компании - на них приходится 81% всех поступивших обращений. 11% жалоб касаются микрофинансовых организаций (МФО). Почти половина жалоб на МФО (49%) касается возврата задолженности по договору микрозайма, а также деятельности нелегальных МФО, не включенных в реестр ЦБ (13%).

В рамках противодействия нелегальным кредиторам в феврале 2017 года Генпрокурор РФ Юрий Чайка и глава ЦБ Эльвира Набиуллина подписали соглашение, договорившись о порядке сотрудничества в вопросах противодействия нелегальной активности организаций и граждан по предоставлению потребительских кредитов (займов), а также борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Кроме того, в апреле в ЦБ появились департаменты противодействия недобросовестным практикам и микрофинансового рынка, призванные выявлять и пресекать деятельность нелегальных кредиторов, лжестраховщиков и профучастников, в том числе предоставляющих услуги из-за рубежа, и прочих участников теневого финансового рынка.