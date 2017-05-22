Посетители "Улицы Дальнего Востока" на ВЭФ-2017 смогут приобрести туры в Магадан

МАГАДАН, 22 мая. /ТАСС/. Посетители "Улицы Дальнего Востока" на Восточном экономическом форуме - 2017 смогут приобрести туры в Магадан. Об этом сообщила пресс-служба правительства Магаданской области.

"Уникальные турпрограммы и маршруты на выставке в рамках презентации Магаданской области представят колымские компании ООО "Каюр-трэвел", "Магтур" и "Колыма-аутдорс". Туроператоры предлагают потенциальным туристам спортивную рыбалку в море, сплавы по рекам, охотничьи туры, путешествия по Колыме на снегоходах и квадроциклах или экзотические туры на упряжках оленей или лаек", - говорится в сообщении.

"Первозданная природа, уникальная экология, живописные пейзажи и богатство местной фауны станут удивительным приключением, гарантируют незабываемые впечатления туристам, уставшим от суеты больших городов", - приводит пресс-служба слова губернатор Магаданской области Владимира Печеного.

На ВЭФ-2016 Магаданская область презентовала на "Улице Дальнего Востока" арт - объект "Золотой прииск", этнографический павильон "Колыма", ярмарку-продажу современных ювелирных изделий "Самородки Колымы", выставку книг на национальных языках коренных малочисленных народов Севера и фотовыставку. В среднем, в день экспозицию посещали более 2,5 тыс. гостей.

Восточный экономический форум - 2017 пройдет 6-7 сентября во Владивостоке.