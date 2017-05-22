Группа ГАЗ заинтересована в организации сборочного производства на Кубе

ГАВАНА, 22 мая. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Группа ГАЗ - крупнейший российский производитель коммерческого транспорта - заинтересована в организации сборочного производства на Кубе. Об этом рассказал ТАСС директор по развитию международного бизнеса компании Леонид Долгов. На минувшей неделе он провел в Гаване переговоры с руководством ряда кубинских транспортных предприятий и профильных ведомств.

"Мы обсуждаем с кубинской стороной не только дальнейшие поставки нашей техники, но и организацию сборочного производства на Кубе", - отметил Долгов.

По его словам, обе стороны проявляют большое желание к долгосрочному сотрудничеству, залогом которого должно стать размещение сборочного производства различной техники марки ГАЗ, а не только поставка на остров транспорта и его сервисное обслуживание.

"Мы знаем и ценим уровень подготовки кубинских рабочих и специалистов, и считаем, что он вполне достаточен для развития производственной кооперации", - указал представитель российской компании.

ГАЗ возвращается на Кубу

В ходе визита на Кубу, который проходил при поддержке российского Торгпредства, Долгов рассказал представителям кубинских властей и транспортных компаний о различных моделях автомобилей, автобусов и грузового транспорта, которые производит группа ГАЗ, и обсудил вопросы поставок этой техники кубинским партнерам. Речь, в частности, шла о малотоннажных автомобилях семейства "ГАЗель NEXT", среднетоннажных "ГАЗон NEXT", грузовиках "Урал" и автобусах ПАЗ и ЛиАЗ.

"Группа ГАЗ обладает широким модельным рядом коммерческого транспорта и исторически была хорошо представлена на Кубе. В последние три года мы очень активно здесь работаем и постепенно возвращаемся на кубинский рынок", - рассказал Долгов.

Он отметил, что в 2016 году компания поставила на Кубу партию из ста средних грузовиков ГАЗ-3309, которые себя очень хорошо зарекомендовали на острове. Российский производитель работает за рубежом по принципу "одного окна". "Мы обеспечиваем сервис, гарантию, запасные части. Как нам кажется, это должно быть интересно кубинской стороне", - отметил собеседник агентства.

Латинская Америка - важный экспортный рынок

Для российского транспортного производителя Латинская Америка наряду с Африкой является ключевым экспортным регионом за пределами бывшего СССР. "Мы активно прорабатываем все ключевые страны Латинской Америки для расширения нашего присутствия. В настоящее время помимо Кубы мы продаем технику в Никарагуа, Боливии, Панаме", - указал Долгов.

По его словам, во всех странах Латинской Америки наблюдается повышенный интерес к работе с компаниями из России. "Мы встречаем взаимопонимание. Группа ГАЗ готова работать на рыночных условиях и добиваться того, чтобы крупные потребители в каждой стране включили нас в свой список для рассмотрения при организации тендеров и закупок", - заключил представитель российской компании.

Группа ГАЗ - крупнейший производитель коммерческого транспорта в России. Выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, тяжелые грузовики, легковые автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты. Основной акционер компании - машиностроительный холдинг "Русские машины", входящий в промышленную группу "Базовый Элемент". Объединяет 13 предприятий в восьми регионах России.