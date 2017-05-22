Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сбербанк выдал кредит "дочке" VEON на 110 млрд руб. сроком на 5 лет

Экономика и бизнес
22 мая, 8:40 дата обновления: 22 мая, 8:53 UTC+3

Данные средства будут направлены на рефинансирование текущих кредитов ПАО "Вымпелком", а также на общекорпоративные цели

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Сбербанк России и дочернее предприятие компании VEON (бывший Vimpelcom Ltd.) - VimpelCom Holdings B.V. - заключили кредитное соглашение на сумму 110 млрд руб. сроком на пять лет, сообщается в пресс-релизе банка.

Средства в рамках срочного кредита, будут направлены на рефинансирование текущих кредитов ПАО "Вымпелком" (100%-ная "дочка" VEON Ltd.), полученных в Сбербанке, а также на общекорпоративные цели.

"VEON является глобальной телекоммуникационной группой с более чем 235 млн клиентов в мире. Нас связывает длительный опыт успешных взаимоотношений с VEON, и мы считаем новое соглашение важным шагом в их развитии", - цитирует пресс-служба слова управляющего директора, начальника управления по работе с клиентами телекоммуникаций и медиабизнеса департамента крупнейших клиентов Sberbank CIB Ивана Синчило.

VEON Ltd. владеет активами в России ("Билайн"), на Украине, в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Армении, Грузии, Таджикистане, Алжире, Пакистане, Бангладеш. 47,9% компании принадлежит LetterOne (управляет телекоммуникационными активами "Альфа-групп"), 23,7% - норвежской Telenor, 8,3% - The Stichting, в свободном обращении находится 20,1% акций.

Смотрите также

Veon намерен в ближайшие несколько лет вкладывать в свою интернет-платформу по $100 млн

Акционеры Vimpelcom Ltd одобрили смену названия компании на VEON

Vimpelcom запустит в России мессенджер Veon во II квартале 2017 г.

Vimpelcom не будет менять бренды на локальных рынках

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Хабаровске экстренно приземлился вылетевший в Москву авиалайнер
2
СМИ: Китай попросил США дать ему 100 дней для оказания давления на КНДР
3
Фраза Порошенко "мой народ проживет без соцсетей" возмутила украинских пользователей
4
WSJ: США могут прекратить безвозмездную военную помощь Украине и другим странам
5
Сборная России по хоккею вернулась в Москву с чемпионата мира
6
Сборная Швеции в 10-й раз завоевала золото чемпионата мира по хоккею
7
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
Темы дня
Загрузка...
Реклама