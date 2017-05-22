Сбербанк выдал кредит "дочке" VEON на 110 млрд руб. сроком на 5 лет

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Сбербанк России и дочернее предприятие компании VEON (бывший Vimpelcom Ltd.) - VimpelCom Holdings B.V. - заключили кредитное соглашение на сумму 110 млрд руб. сроком на пять лет, сообщается в пресс-релизе банка.
Средства в рамках срочного кредита, будут направлены на рефинансирование текущих кредитов ПАО "Вымпелком" (100%-ная "дочка" VEON Ltd.), полученных в Сбербанке, а также на общекорпоративные цели.
"VEON является глобальной телекоммуникационной группой с более чем 235 млн клиентов в мире. Нас связывает длительный опыт успешных взаимоотношений с VEON, и мы считаем новое соглашение важным шагом в их развитии", - цитирует пресс-служба слова управляющего директора, начальника управления по работе с клиентами телекоммуникаций и медиабизнеса департамента крупнейших клиентов Sberbank CIB Ивана Синчило.
VEON Ltd. владеет активами в России ("Билайн"), на Украине, в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Армении, Грузии, Таджикистане, Алжире, Пакистане, Бангладеш. 47,9% компании принадлежит LetterOne (управляет телекоммуникационными активами "Альфа-групп"), 23,7% - норвежской Telenor, 8,3% - The Stichting, в свободном обращении находится 20,1% акций.