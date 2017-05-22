Татагропромбанк признан банкротом

КАЗАНЬ, 22 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск ЦБ о признании Татагропромбанка банкротом, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Суд признал обоснованным (иск - прим. ТАСС), открыл конкурсное производство на год, следующее заседание состоится 21 мая 2018 года", - пояснили в пресс-службе.

Кредитором по делу выступил Центральный банк РФ в лице отделения Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ, третьим лицом - госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ). Исковое заявление было зарегистрировано 14 апреля 2017 года.

Банк России 5 апреля отозвал у Татагропромбанка лицензию на осуществление банковских операций в связи с утратой капитала и нарушением законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. По данным регулятора, Татагропромбанк проводил операции, направленные на финансирование кредитных организаций, входящих в неформальную банковскую группу, возглавляемую Татфондбанком. Согласно данным отчетности, на 1 марта 2017 года Татагропромбанк занимал 400-е место по величине активов в банковской системе РФ.

Как сообщалось ранее, отрицательный капитал татарстанского Татагропромбанка составил 727,2 млн руб. При этом на момент отзыва лицензии "дыра" в капитале оценивалась в 351,2 млн руб. Результаты проведенной временной администрацией работы показали, что активы банка снизились на 28% - до 953,9 млн руб. против 1,3 млрд руб. до обследования. При этом обязательства кредитной организации составляют почти 1,7 млрд руб.

11 апреля АСВ назначил татарстанский "Ак Барс" банк банком-агентом, который займется выплатой возмещений вкладчикам Татагромбанка. По данным АСВ, выплаты составят около 1,66 млрд рублей. За выплатами могут обратиться порядка 3,24 тыс. вкладчиков. Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с 19 апреля 2017 года по 19 апреля 2018 года.

Банковский кризис в республике

С конца декабря прошлого года в Татарстане разразился масштабный банковский кризис. В результате Банк России отозвал с 3 марта 2017 года лицензии на осуществление банковских операций у казанских Татфондбанка, Интехбанка и Анкор банка. В начале апреля этого года все три банка были признаны банкротами Арбитражным судом республики по искам Центробанка РФ.

Согласно данным отчетности, по величине активов Татфондбанк на 1 февраля 2017 г. занимал 42-е место в банковской системе РФ, Интехбанк - 138-е место, Анкор банк - 231-е место.

Затем Банк России ввел временную администрацию еще в одном татарстанском банке - Спурт банке - в лице госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" сроком на 6 месяцев и мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на 3 месяца.