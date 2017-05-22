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Международное бюро выставок приняло заявку России на проведение Expo-2025

Экономика и бизнес
22 мая, 11:53 UTC+3

РФ намерена провести Всемирную универсальную выставку в Екатеринбурге

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ПАРИЖ, 22 мая. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Россия официально представила заявку на проведение Всемирной универсальной выставки Expo-2025. Об этом корр. ТАСС сообщили в Международном бюро выставок (МБВ), штаб-квартира которого расположена в Париже.

Российская заявка предполагает проведение выставки в Екатеринбурге. Город ранее боролся за право организовать у себя Expo-2020, однако победу в конкурсе тогда одержал Дубай. На этот раз на проведение выставки уже претендуют Париж и Осака, прием заявок завершается 22 мая в 19:00 мск, уточнили в МБВ.

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