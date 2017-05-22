Путин: ПМЭФ-2017 предстоит обсудить вызовы и риски внедрения новых технологий

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обратился с приветствием к участникам, организаторам и гостям Петербургского международного экономического форума, который пройдет в июне. Глава государства предложил обсудить на этой площадке такие вопросы как наметившийся рост мировой экономики после кризиса, а также современные вызовы и риски, в том числе от внедрения новых технологий.
"Мировая экономика впервые за последние несколько лет начинает демонстрировать признаки преодоления спада", - отметил Путин в приветствии, текст которого опубликован на официальном сайте ПМЭФ. "В ходе Форума предстоит обсудить, как упрочить наметившиеся тенденции, а также оценить вызовы и риски, связанные с внедрением новых технологий", - подчеркнул он. "Происходящие сегодня масштабные изменения требуют от мирового сообщества действенных мер по совершенствованию международной архитектуры управления с тем, чтобы с помощью согласованных шагов добиться распределения выгод от глобализации для всех слоев населения и тем самым обеспечить устойчивое и сбалансированное развитие", - считает президент.
Путин отметил, что ПМЭФ стал "признанной дискуссионной площадкой мирового уровня, открытой для прямого, заинтересованного диалога участников по актуальным вопросам современности". "Уверен, что принятые в ходе форума инициативы и рекомендации будут способствовать выработке общих, консолидированных подходов, а заключенные на полях форума контракты и соглашения послужат развитию международного сотрудничества, запуску и реализации новых взаимовыгодных проектов", - добавил глава государства.
ПМЭФ пройдет с 1 по 3 июня 2017 года в Санкт-Петербурге. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.