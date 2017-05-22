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"Сургутнефтегаз" сообщил о ликвидации британской компании-двойника

Экономика и бизнес
22 мая, 12:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

О появлении компаний-двойников, зарегистрированных в британской юрисдикции, ранее сообщали также "Лукойл", "Татнефть", "Газпром нефть" и "Транснефть"

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. "Сургутнефтегаз" первым из российских нефтяных компаний сообщил о ликвидации компании-двойника, зарегистрированной в Великобритании в прошлом году, говорится в пресс-релизе компании.

"Компания Surgutneftegas Ltd. с регистрационным номером 10087269, с указанными данными офиса по адресу: 17 Hanover Square, London, United Kingdom, W1S 1BN, учрежденная без согласия ОАО "Сургутнефтегаз", ликвидирована 2 мая 2017 года", - отмечается в сообщении.

Ранее о появлении компаний-двойников, зарегистрированных в британской юрисдикции, сообщали "Лукойл", "Сургутнефтегаз", "Татнефть", "Газпром нефть", а также "Транснефть". Во всех случаях в качестве учредителей компаний были указаны члены действующего руководства российских предприятий.

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