"Сургутнефтегаз" сообщил о ликвидации британской компании-двойника

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. "Сургутнефтегаз" первым из российских нефтяных компаний сообщил о ликвидации компании-двойника, зарегистрированной в Великобритании в прошлом году, говорится в пресс-релизе компании.
"Компания Surgutneftegas Ltd. с регистрационным номером 10087269, с указанными данными офиса по адресу: 17 Hanover Square, London, United Kingdom, W1S 1BN, учрежденная без согласия ОАО "Сургутнефтегаз", ликвидирована 2 мая 2017 года", - отмечается в сообщении.
Ранее о появлении компаний-двойников, зарегистрированных в британской юрисдикции, сообщали "Лукойл", "Сургутнефтегаз", "Татнефть", "Газпром нефть", а также "Транснефть". Во всех случаях в качестве учредителей компаний были указаны члены действующего руководства российских предприятий.