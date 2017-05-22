МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Россия в 2016 году потеряла 10 млн тонн зерна из-за нехватки зерноуборочных комбайнов, заявил директор департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев в Совете Федерации.

"Нужно отметить, что в прошлом году, хотя мы и получили 120 млн тонн - рекордный урожай, валовой сбор за последние годы, но потеряли, по нашим подсчетам, в пределах 10 млн тонн зерна. Они были потеряны в результате того, что не хватало зерноуборочных комбайнов", - сказал Чекмарев.

В текущем году Минсельхоз ожидает сбора зерна на уровне 110 млн тонн, из них 63,7 млн тонн пшеницы. По словам Чекмарева, Россия располагает мощностями по хранению 115 млн тонн зерна и переработке 25 млн тонн маслосемян. "Мы сможем сохранить и переработать урожай", - отметил он.

В 2016 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в России в хозяйствах всех категорий составил рекордные 120,67 млн тонн. По данным Росстата, урожай пшеницы в прошлом году составил 73,29 млн тонн.

В 2015 году Россия собрала 104,8 млн тонн зерна. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2008 году, когда аграрии собрали 108,1 млн тонн.