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Россия в 2016 году потеряла 10 млн тонн зерна из-за нехватки зерноуборочных комбайнов

Экономика и бизнес
22 мая, 13:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

В текущем году Минсельхоз ожидает сбора зерна на уровне 110 млн тонн. Как заявил представитель ведомства, мощностей для хранения и переработки урожая достаточно

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Россия в 2016 году потеряла 10 млн тонн зерна из-за нехватки зерноуборочных комбайнов, заявил директор департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев в Совете Федерации.

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"Нужно отметить, что в прошлом году, хотя мы и получили 120 млн тонн - рекордный урожай, валовой сбор за последние годы, но потеряли, по нашим подсчетам, в пределах 10 млн тонн зерна. Они были потеряны в результате того, что не хватало зерноуборочных комбайнов", - сказал Чекмарев.

В текущем году Минсельхоз ожидает сбора зерна на уровне 110 млн тонн, из них 63,7 млн тонн пшеницы. По словам Чекмарева, Россия располагает мощностями по хранению 115 млн тонн зерна и переработке 25 млн тонн маслосемян. "Мы сможем сохранить и переработать урожай", - отметил он.

В 2016 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в России в хозяйствах всех категорий составил рекордные 120,67 млн тонн. По данным Росстата, урожай пшеницы в прошлом году составил 73,29 млн тонн.

В 2015 году Россия собрала 104,8 млн тонн зерна. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2008 году, когда аграрии собрали 108,1 млн тонн.

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