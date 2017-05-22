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Медведев провел переговоры с главой правительства Турции

Экономика и бизнес
22 мая, 13:15 UTC+3 СТАМБУЛ СТАМБУЛ 22, мая. /ТАСС

Главы правительств РФ и Турции обменялись рукопожатиями, поприветствовали друг друга и продолжили переговоры без прессы

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СТАМБУЛ, 22 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел встречу с турецким коллегой Бинали Йылдырымом. Беседа глав правительств состоялась на полях саммита Организации Черноморского экономического сотрудничества.

Главы правительств РФ и Турции обменялись рукопожатиями, поприветствовали друг друга и продолжили переговоры без прессы.

Российскую сторону на переговорах премьер-министров представляют министр энергетики РФ Александр Новак и вице-премьер Аркадий Дворкович.

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Персоны
Йылдырым, Бинали Медведев, Дмитрий Анатольевич
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Российско-турецкие отношения
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