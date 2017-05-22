Швейцарские фирмы представят на ПМЭФ-2017 инвестиционные проекты

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Фирмы из Швейцарии представят на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) свои инвестиционные проекты. Об этом сообщили в посольстве Швейцарии в РФ.

Делегацию на Петербургском форуме возглавят государственный секретарь по международным финансовым вопросам Йорг Гассер и государственный секретарь по экономике Ливия Лой.

"Петербургский международный экономический форум - одна из ведущих мировых площадок для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, - отметили в диппредставительстве. - В рамках форума состоится швейцарско-российский круглый стол, а швейцарские фирмы представят свои инвестиционные проекты".

ПМЭФ пройдет с 1 по 3 июня 2017 года в Санкт-Петербурге. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.