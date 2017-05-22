Минниханов: банки Татарстана должны полностью соответствовать критериям Центробанка

КАЗАНЬ, 22 мая. /ТАСС/. Банки Татарстана должны полностью соответствовать критериям, предъявляемым Банком России, заявил президент республики Рустам Минниханов, выступая на собрании директоров банка "Ак Барс"

"Главная задача - обеспечить стабильность и надежность банковской системы. Со стороны ЦБ проводится жесткая политика. Она правильная, на рынке должны остаться только самые эффективные и надёжные компании. Я считаю, что банки республики должны полностью соответствовать этим критериям", - сказал он.

Как сообщалось ранее, 3 марта Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Татфондбанка, Интехбанка и Анкор банка.

Пятого апреля регулятор лишил лицензии еще один местный банк - Татагропромбанк. Он занимал 400-е место по величине активов в РФ, согласно данным отчетности на 1 марта 2017 года. Согласно данным отчетности, по величине активов Татфондбанк на 1 февраля 2017 г. занимал 42-е место в банковской системе РФ; Интехбанк занимает 138-е, Анкор банк - 231-е место.